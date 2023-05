C’est beaucoup de soucis d’élever un doudou est un album plein de tendresse, de Gwendoline Raisson et Ilheim Abdel-Jelil, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Pastel, en avril 2023. Un livre amusant, où l’imaginaire va permettre de grandir et de se défaire, petit à petit de doudou…

Louison a un doudou, tout doux, qui s’appelle Roméo. La petite fille s’occupe de son doudou depuis qu’elle est tout bébé. Elle ne s’en sépare jamais. Lorsque Louison est rentrée à l’école, elle a dû laisser Roméo tout seul ! Au début, le doudou tout doux a beaucoup pleuré. Maintenait, il est habitué et attend sagement que Louison rentre à la maison. Aussi, le reste du temps, les deux compagnons font plein de choses ensemble. Mais un jour, la maman de Louison lui explique qu’à son âge, il serait temps de se séparer de Roméo.

Louison tente alors d’expliquer la situation à son doudou… Ainsi débute une nouvelle aventure, pour les deux personnages, entre cache-cache, séparation, attachement, tristesse, rencontre, jeu, partage… Le récit est plein de malice, présentant une petite fille et son doudou, tout doux, dont elle s’occupe. Le petit a toujours besoin d’elle, alors lorsque maman et papa demande à grandir un peu, Louison est bien embêtée, avec son doudou qui la suit partout ! L’histoire est assez bien rythmée et détaillée, pour les jeunes lecteurs, qui suivent cette phase difficile de la séparation avec doudou. Ici, l’imaginaire prend le dessus, avec ce doudou qui ne veut plus lâcher Louison ! C’est joyeux, attendrissant, amusant et très doux, invitant les enfants à grandir. Le dessin est tout aussi tendre, avec un trait fin, plutôt rond et de douces couleurs.

C’est beaucoup de soucis d’élever un doudou est un album, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un livre plein de malice et de tendresse, qui invite les enfants, à travers l’histoire d’un doudou collé à une petite fille, à se défaire, petit à petit de cet objet transitionnel.

