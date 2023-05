Mettez votre salle de bain à l’heure d’été ! Découvrez les nouveautés fruitées Cosmo Naturel aux senteurs d’agrumes et d’abricot.



L’hygiène fleurie et fruitée pour l’été

L’été arrive et il est temps de ranger au placard les fragrances d’hiver. Pour mettre sa salle de bain à l’heure, rien de mieux que de se tourner vers les nouveautés fruitées Cosmo Naturel. Retrouvez des senteurs chaudes et vitaminées dans une sélection de soins pour le corps et les cheveux.

Je vous avais déjà présenté cette marque il y a quelques années pour leurs soins solides que j’avais beaucoup aimé. Dans cet article, je vous propose de faire un focus sur l’Huile de douche énergisante Abricot – agrumes, et sur le Lait corps hydratant orange mandarine Cosmo Naturel.

Huile de douche énergisante Abricot – agrumes Cosmo Naturel

Afin d’offrir un sympathique moment de détente et de peps, Cosmo Naturel propose une Huile de douche énergisante. Idéale à utiliser dans la douche du matin, l’odeur d’agrumes mêlée à la douceur de l’abricot réveille agréablement. Celle huile de douche certifiée BIO nettoie la peau en douceur et se transforme en mousse au contact de l’eau. La senteur ne reste pas longtemps sur la peau après la douche, mais la pellicule non grasse permet de protéger l’épiderme toute la journée. Elle convient parfaitement aux peaux sensibles grâce à sa formulation 100% d’origine naturelle. En effet, sa base moussante est dérivée de sucres et d’huiles végétales. De plus, cette huile de douche ne contient ni savon, ni sulfate ni conservateur. Sa note INCI Beauty est de 19/20 et garantit une composition impeccable. Autant vous dire que je l’ai tout de suite adoptée !

Lait corps hydratant orange mandarine Cosmo Naturel

Après la douche, j’ai pris l’habitude de nourrir ma peau avec une huile sèche ou un lait hydratant selon l’état de ma peau. J’étais donc ravie de découvrir un Lait corps hydratant dans les nouveautés fruitées Cosmo Naturel ! Revenue récemment de vacances, j’ai encore la peau tiraillée par le soleil, elle est sèche et craquelle à certains endroits de mes bras. Du coup, à peine ai-je reçu ce lait que je l’ai tout de suite appliqué. L’efficacité est redoutable ! Mon épiderme s’est immédiatement assoupli et les craquelures ont disparu. L’odeur d’orange et mandarine est super délicate et enivrante. J’avais l’impression d’être en Espagne le long des champs d’orangers.

Tandis que l’orange revitalise et tonifie, la mandarine illumine et apporte du peps à cette formule ultra-clean. Ce Lait corps certifié BIO convient à tous les types de peau grâce à sa texture légère et hydratante, testée sous contrôle dermatologique. Sa composition est à base de glycérine et ses actifs végétaux sont 100% BIO. Quant à son parfum, il est 100% d’origine naturelle.