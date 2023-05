La maison à 5 pattes : nouveau logo, nouveau site web

La maison à 5 pattes est une agence immobilière et décoration intérieure basée à Mulhouse en Alsace qui propose une collection d’architectures à vivre ou à rénover, soigneusement sélectionnées pour leur personnalité ou leur potentiel. L’agence fondée par la décoratrice d’intérieur Virginie Bartoli a fait confiance à Mars Rouge pour sa nouvelle identité visuelle.

La maison à 5 pattes : architecture à vivre et à rénover

Les dernières années ont été riches d’un point de vue immobilier : le boom démographique fait vivre le secteur et de nouvelles tendances ont vu le jour. Premier exemple de cette croissance : l’installation à vitesse grand V du réseau de Stéphane Plaza, l’animateur de M6, avec son réseaux d’agences Stéphane Plaza Immobilier à Mulhouse, Cernay, Saint-Louis dans le sud Haut-Rhin.

Plus qu’une agence immobilière traditionnelle

Parallèlement, d’autres initiatives émergent pour attirer une clientèle de plus en plus exigeante. La maison à 5 pattes en fait partie. Dans cette niche assumée, La maison à 5 pattes se positionne sur deux créneaux : l’architecture à vivre et l’architecture à rénover. Son credo : s’adresser aux amoureux de la région, de son énergie et de ses possibilités, en ne collectionnant que des biens locaux. S’adresser évidemment aux amoureux de l’architecture.

Décoration d’intérieur : Un accompagnement de A à Z

Dans le premier cas, les architectures à vivre sont aussi bien des maisons que des appartements neufs ou déjà revisités par des architectes d’intérieur. Dans le deuxième cas de figure, La maison à 5 pattes propose un accompagnement de A à Z en décoration d’intérieur et même en rénovation. La qualité et le sur-mesure sont le moteur de La maison à pattes, qui cible aussi bien les primo-accédants que les personnes à la recherche d’une résidence secondaire.

Un nouveau logo et un nouveau site web signés Mars Rouge

Emblème de l’entreprise qu’il représente, le logo est le premier élément d’identification d’une marque. Il valorise l’image de la marque et se doit de véhiculer les valeurs de l’entreprise. Aussi, dans sa démarche de modernisation de sa charte graphique, La maison à 5 pattes a naturellement actualisé son logo. Le logo imaginé par Mars Rouge se veut volontairement rupturiste : plus arrondi, plus stable et en mouvement.

Mars Rouge : des projets aussi pour Sodico Immobilier ou l’avocat Joséphine Henrich

Notez que La maison à 5 pattes n’est pas la seule marque à faire confiance à Mars Rouge. Récemment, Sodico Immobilier ou Joséphine Henrich ont confié leur communication à cette agence de communication englobant stratégie, positionnement de marque, publicité et design graphique.

Voir le travail de refonte du logo et du site internet pour La maison à pattes sur le site de l’agence Mars Rouge