Oxalys – Le démon endormi

Le démon endormi est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Oxalys, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Dara, parue en mai 2023, qui présente un petit groupe d’aventuriers, appelé les vagabandits, qui cherche à atteindre l’île d’Oxalys, un continent caché.

Hélianthis est une planète imprégnée de magie et peuplée de créatures mystérieuses. C’est un monde fragile qui, il y a bien longtemps, faillit disparaître à tout jamais… Une guerre acharnée menée par des hordes de démons menaçait d’éradiquer toute trace de vie sur la planète. Mais les humains reçurent l’aide inattendue des Espers, des créatures surpuissantes, qui ont pu mettre fin au conflit. Les esprits des démons survivants furent, quant à eux, scellés sur Oxalys, un continent maudit et oublié de tous. Ou Presque… Car quelque part, dans la forêt de Tartopom, un petit groupe d’aventuriers est justement à la recherche d’Oxalys. Un chariot, mené par une drôle de créature, avance tranquillement. La personne qui mène le convoi est sur le point de s’arrêter pour faire une pause, lorsqu’elle est attaquée !

Voici une nouvelle série jeunesse fantastique, pleine d’humour, de rebondissements et d’action. Des héros à découvrir, qui se présentent, plus ou moins, dans ce premier tome, comme leur quête. Ainsi, les Vagabandits, qui sont Rod, Zoubi, Knossos et Eilath vont faire la rencontre d’une étrange personne, Neela. Elle aussi va se révéler, et sa magie en elle aussi… Il y a donc des personnages très différents, avec des personnalités fortes, dans cet univers mêlant aventure et fantasy. La bande dessinée offre aussi un ton humoristique, avec des dialogues amusants, adaptés aux enfants. Ce début d’aventure promet une suite toute aussi percutante, pleine de rebondissements et d’humour, avec des personnages attachants, qui se dévoileront peut-être un peu plus. Le dessin est également très plaisant et dynamique, avec un trait vif et fluide, des personnages expressifs et un univers coloré.

Le démon endormi est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions Delcourt, Oxalys. Un album rythmé, entre aventure et fantasy, qui présente les Vagabandits, des héros haut en couleur, en quête d’un continent oublié et de combattre le mal…

Lien Amazon