Chic, un pique-nique ! – Ed. Quatre fleuves

Chic, un pique-nique ! est un livre animé, de Susie Brooks et Dawn Machell, paru aux éditons Quatre fleuves, fin avril 2023. Un livre interactif, à volets, qui se complète d’une dinette de 16 pièces, pour jouer avec Souricette et Souriceau, et se préparer pour le pique-nique.

Souricette est invitée à regarder par la fenêtre. Dehors, il y a un grand soleil brillant qui égaye le ciel de printemps. Les oiseaux chantent et les papillons virevoltent de fleur en fleur. Il semblerait que ce soit un temps parfait pour aller pique-niquer ! Souricette va réveiller Souriceau. Elle lui explique que dehors il fait si beau… Ils vont avoir des choses à préparer pour cette belle journée. Il est l’heure de se lever, d’ouvrir les yeux et les volets ! Elle lui propose également de prévoir un peu de lecture à dévorer, après le déjeuner, sur leur coin de verdure.

Ainsi, à chaque double page, une grande scène est à découvrir, avec plusieurs volets à soulever. Les jeunes lecteurs semblent rapidement interpellés, pour participer à la préparation de cette journée, avec pique-nique ! De petites questions viennent aussi compléter l’ouvrage, proposant aux enfants de rechercher quelques éléments, dans l’illustration et sous les volets. Des questions qui amènent à observer et répondre, pour vivre une jolie aventure. Le texte est simple, captivant et amusant, il vient détailler et apporter du vocabulaire aux enfants. L’histoire est plaisante, douce et amusante, elle saura plaire. Une dinette cartonnée est à installer, pour travailler, également, la motricité fine. Le dessin reste également simple, avec un trait rond et un univers coloré.

Chic, un pique-nique ! est un livre interactif et animé, des éditions Quatre fleuves. Un album plaisant et amusant, qui propose d’aider Souricette et Souriceau à préparer leur pique-nique et profiter d’une belle journée de printemps, afin de développer l’observation et la motricité fine.

