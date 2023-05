Extra édition Barista de Kellogg’s : Réveillez votre p’tit dej !

Avec Extra Édition Barista, la célèbre marque de céréales Kellogg’s dévoile une nouvelle dimension du petit-déjeuner. Il s’agit d’un granola innovant, mariant le goût intense du café à la texture croustillante typique du granola, une combinaison qui promet de ravir les papilles des amateurs de café.

C’est le café comme vous ne l’avez jamais mangé ! Kellogg’s lance Extra Édition Barista, un granola aux saveurs intenses de café, et promet de révolutionner vos petits-déjeuners.

DU CAFÉ DANS VOS CÉRÉALES ? C’EST LA RÉVOLUTION BARISTA !

Consommé quotidiennement par 83% des Français, le café n’a jamais été aussi tendance. En réponse, Kellogg’s introduit une saveur café dans sa gamme Extra. Inspiré par les baristas, ce granola est prêt à devenir le nouveau phénomène du petit-déjeuner. Préparez vous à être surpris gustativement.

DES PETITS-DÉJEUNERS EXPLOSIFS GRÂCE À EXTRA ÉDITION BARISTA

Imaginez le mélange : des pépites d’avoine croustillantes infusées au café, des copeaux de chocolat au lait et d’éclats d’amande. Que ce soit trempé dans du lait frais, dans une boisson végétale ou parsemé de fruits frais, c’est une déferlante de saveurs. Et pour les plus gourmands, craquez pour une pause croustillante à même le paquet ! De notre côté, le paquet n’a pas fait long feu et a fait l’unanimité à la maison. Autant vous dire que c’est révélateur. Le café est à la fois tout en subtilité mais aussi en force. Un véritable coup de coeur auquel je ne m’attendais pas.

VOTRE SANTÉ AU CŒUR DU CRUNCH

Extra Édition Barista, c’est plus qu’un délice croustillant. C’est aussi une source de fibres, grâce aux pépites réalisées à partir de flocons d’avoine complète, sans colorants ni arômes artificiels. Vous allez adorer prendre soin de vous.

Rendez-vous dans les rayons dès à présent, pour découvrir le granola Extra Édition Barista de Kellogg’s. À 3,69€ pour un paquet de 400g, c’est le petit-déjeuner qui a le goût du café et le crunch du granola. À consommer sans modération !