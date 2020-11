Cosmo Naturel propose une nouvelle gamme solide

De plus en plus de marques proposent des gammes zéro déchet en parallèle de leurs produits habituels. C’est le cas de Cosmo Naturel qui propose depuis peu des shampoings et gels douches solides. Plus écologiques que leurs homologues liquides, ces petits savons ont su me convaincre.

La cosmétique solide & biologique Cosmo Naturel

Cosmo Naturel est une marque du Laboratoire Gravier. Elle propose des soins aux formules respectueuses, expertes et de qualité. Pionniers des soins bio depuis 1975, Cosmo Naturel développe et fabrique ses soins à Lussan, dans le Gard, sous contrôle pharmaceutique. Elle privilégie une agriculture biologique, locale et équitable autant que possible. Ce principe est associé à des formules, des emballages et des processus de fabrication respectueux de l’environnement.

Dans ses nouveautés, la marque Cosmo Naturel propose une gamme de cosmétiques zéro déchet pour toute la famille. Ce sont des shampoings et savons solides sans emballage plastique, 100% d’origine naturelle et certifiée Cosmos Organic. Le packaging en carton est fleuri et coloré, ce qui change des emballages souvent très sobres de ce type de gamme. Ça donne un aspect très “pep’s” qui donne envie de les utiliser.

Les gels douches solides Cosmo Naturel

Aux premiers abords, parler de “gel douche solide” semble être un non sens. Ne serait-il pas plus simple de parler de “savon” ? En réalité, une différence existe bien entre les deux, puisque contrairement au savon, le gel douche solide ne contient pas de sels d’acides gras. Il est composé des mêmes ingrédients qu’un gel douche liquide, encore plus concentré. Selon les marques, il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise chose. Dans le cas de Cosmo Naturel, leurs gels douches liquides bénéficiant déjà d’une très bonne composition, naturelle et avec peu d’ingrédients, il en est de même pour la version solide. Ainsi, ils sont très bien notés sur INCI Beauty (score supérieur à 14/20).

Cosmo Naturel propose plusieurs gels douches solides aux vertus complémentaires. J’ai personnellement pu en tester deux et c’est ceux dont je vais vous parler.

Gels douches Aloe Vera, et Douceur de Lait Bio

Le premier est un gel douche solide à l’Aloe Vera Bio. De couleur claire et à l’odeur légère, il se targue des vertus apaisantes et rafraîchissantes de l’aloe vera qui le compose. Le second est un gel douche solide Douceur de Lait Bio. Au lait et à l’huile de coco bio, il hydrate et nourrit profondément la peau. Son odeur toute douce est à tomber ! Ces gels douche solides moussent super bien et nous enveloppent de leur bonne odeur. Ils laissent une légère pellicule sur la peau, comme les gels douches classiques.

Les shampoings solides Cosmo Naturel

Cela fait un peu moins d’un an que j’ai totalement abandonné les shampoings liquides au profit des solides. J’essaie de veiller à ce que les marques que je choisis produisent réellement des produits sains et naturels. C’est le cas de Cosmo Naturel, dont les shampoings solides sont d’ailleurs notés de manière excellent sur INCI Beauty.

J’ai pu tester deux shampoings solides de leur gamme : l’antipelliculaire, et celui pour cheveux gras.

Shampoings solides antipelliculaire et pour cheveux gras

Le shampoing solide antipelliculaire est composé de rhassoul, de cade et de sauge bio pour lutter contre la sécheresse du cuir chevelu. C’est en effet une des premières causes des pellicules. En hydratant le cuir chevelu, les pellicules se font plus rares et/ou disparaissent complètement. L’avantage est que cela se fait sans avoir recours à des produits chimiques puissants. En effet, ceux-ci qui finissent par abîmer le crâne et les cheveux plus qu’ils ne leur font de bien.

Concernant le shampoing solide pour cheveux gras, il me correspond parfaitement. À l’argile et à l’extrait d’ortie bio, il limite les excès de sébum et assainit le cuir chevelu par action régulatrice. Pour l’instant, c’est celui qui me convient le mieux. Quand j’utilisais des shampoings liquides, mes cheveux regraissaient super rapidement, même en utilisant des shampoings spéciaux cheveux gras. Je me lavais les cheveux 3 à 4 fois par semaine ce qui est clairement trop. Depuis que je suis passée aux shampoings solides, je les lave une à deux fois maximum par semaine et ils mettent du temps à regraisser. Pour autant, ils ne sont ni devenus secs, ni rêches. Toujours aussi doux et fluides (j’adore mes cheveux pour ça !).

La mousse légère produite par les shampoings solides facilitent le lavage des cheveux, et le rinçage est rapide. L’odeur reste longtemps sur les cheveux ça m’a vraiment surpris, même plusieurs jours après c’est comme si je ne les avais lavées que quelques heures auparavant. J’adore, vraiment !