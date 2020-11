Les fourmis sont probablement la nuisance la plus courante dans les maisons à travers le pays. Ils pénètrent dans les maisons en masse, gâtant la nourriture et causant des dommages structurels (avec certaines espèces). Mais toutes les fourmis ne sont pas identiques, et l’approche pour les exterminer diffère selon les espèces. Cela signifie que, si votre maison a un problème de fourmis, vous devez d’abord connaître le type de fourmi avant de pouvoir y faire face.

Les fourmis peuvent être difficiles à éliminer une fois qu’elles ont établi une colonie. La gestion et le contrôle des infestations sont nécessaires si des fourmis sont fréquemment observées dans votre maison ou s’il y a des signes d’un nid à proximité. Avant de contrôler un problème de fourmis, il est important de savoir à quelle espèce de fourmi vous avez affaire. Avoir des connaissances de base sur l’apparence, le comportement, les habitudes de nidification et le type de problèmes causés par les fourmis peut aider à l’identification des fourmis dans votre maison, afin d’utiliser des méthodes de contrôle appropriées.

voici les espèces de fourmis les plus courantes :

Fourmis des pavés

Les fourmis des pavés varient en couleur du brun clair au noir, avec leurs pattes et leurs antennes de couleur plus claire que leur corps.

Ce type de fourmi niche à l’extérieur sous les pierres et le paillis ou à l’intérieur dans les murs et sous les planchers. Si leur nid est à l’extérieur, ils entreront à l’intérieur pour chercher de la nourriture, laissant une trace vers la source de nourriture de la colonie. Ils mangent une grande variété d’articles, bien qu’ils préfèrent les aliments gras.

Les fourmis des pavés pullulent également en été, se reproduisant et formant de nouvelles colonies. Bien qu’ils ne soient pas agressifs, ils peuvent mordre s’ils sont menacés.

Fourmis pharaons

Les fourmis pharaons sont petites, mesurant seulement 2 mm de long. Leurs corps sont de couleur jaune clair, avec des marques rouges et noires sur l’abdomen.

Ce type de fourmi est considéré comme un ravageur sérieux, car il est capable de survivre en hiver en utilisant le chauffage artificiel d’un bâtiment. Pires encore, les fourmis pharaons déplaceront leur nid si elles sont dérangées, ce qui en fait un ravageur difficile à localiser et à l’exterminer. Le nid peut être trouvé derrière les murs, sous les planchers, dans les armoires et dans tout autre endroit sombre et non perturbé. Les fourmis pharaons mangent un grand nombre d’aliments mais préfèrent les sucreries.

Fourmis charpentières

Les fourmis charpentières sont beaucoup plus grosses que de nombreuses autres espèces de fourmis, allant de 3,5 à 13 mm de long. Ils sont des grosses fourmis noires, bien que certaines espèces sont rouges ou d’une combinaison de noir et de rouge.

Les fourmis charpentières créent leurs sites de nidification à l’intérieur des morceaux de bois, préférant le bois endommagé par l’eau ou en décomposition. Elles mangent des aliments sucrés ainsi que d’autres insectes.

Fourmis odoreuses

La fourmi domestique odorante a un petit corps brun foncé ou noir mesurant environ 2,5 à 3 mm de longueur. Le signe le plus évident de ce type de fourmi est l’odeur de noix de coco pourrie qu’elle émet lorsqu’elle est écrasée.