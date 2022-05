Marvelouze : Les super Marvel comme vous ne les avez jamais vu aux Éditions Jungle 

Après tout, pourquoi les « supers » n’auraient pas leurs failles comme nous, pauvres humains ?!!! Ils en prennent pour leur compte dans cette comédie décalée et amère, et nous font mourir, même si on préférerait éviter​,​ de rires !

Disponible aux Éditions Jungle depuis le 5 Mai 22. (+13)

Le décor :

Présentation des auteurs, ou plutôt dénonciation de fraude !! On commence la lecture en comprenant aisément que les deux auteurs ont l’humour facile, et l’autodérision innée. Puis, on enqui​ll​e sur le chapitre principal proposant les différents gags décalés. La grande question : Comment devenir un super-héros.

Enfin, comment devenir un super héros gaffeur, un peu débile quelque fois, et sûrement extrêmement meurtrier sans comprendre pourquoi !!! Le ridicule ne tue pas mais bon, ici quand même un peu !! Il faut dire que, lorsqu’on possède des pouvoirs et qu’on est un peu (beaucoup) gauche. Forcément, la destruction est à chaque coin de rue, et la note se révèle salée ! On découvre Proot, cet arbre extra-terrestre qui mate en douce des photos osées. Ferraille-Man, qui a bien du mal avec son costume de scène, pas très pratique. Fourmi-man, tellement petit, qu’il est trop facile de poser le pied dessus par inadvertance. Et, tellement d’autres : Thordu, Captain Amerloque … qui, même si leurs noms sont tronqués, sont des supers que l’on reconnaît amplement.

Le point sur la BD :

Un recueil de gags aux Éditions Jungle qui s’enchainent à vitesse folle !! Au vu de l’ambiance générale de Marvelouze, on comprend vite qu’on ne doit pas s’ennuyer en fréquentant les deux auteurs. Ced et Stivo doivent être d’une compagnie hilarante, et leur parodie ne fait pas exception. N’ayez pas peur de tacher votre costume en le lisant, car ça gicle l’hémoglobine de surhomme. Les supers passent de respectables, à « presque vraiment et totalement méprisables » tant leurs cerveaux ont perdu les neurones initiaux !!!

Humour noir garanti. Confrontation sociétale aussi, avec cette baignade culturelle permanente de notre environnement cinématographique dans le genre. Ou, parodie de la vie “familiale”. Inclusion dans des décors citadins purement réalistes. La « tronche » des personnages est totalement « comics like » mais purement caricaturale.

La conclusion :

Une désacralisation du super-héros par le ridicule, que les fans vont sûrement considérer comme une pure hérésie, s’ils n’ont pas l’humour requis ! Nous, on trouve ça hilarant. Déjà avec ce titre Marvelouze, et cette couv où on découvre le premier « Proutch » du bouquin. Proutch c’est le bruit des os et du sang qui gicle lamentablement sur le sol et que tu rencontreras à maintes reprises dans ce recueil de gags aux Éditions Jungle. Je te souhaite donc un bon « Proutch » mais aussi du « Yaaah » , du « krack » , du « woosh » assassin, mais fais quand même attention à toi !!!!