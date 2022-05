Où est mon daim ? – Les tout-doux Usborne

La collection Les tout-doux Usborne se complète avec un nouveau titre, Où est mon daim ?, paru en mars 2022. Un livre, cartonné et adapté, tactile, qui encourage et favorise le développement du langage et l’éveil sensoriel, des tout-jeunes lecteurs.

Dès la couverture, les tout-petits peuvent toucher la truffe du daim. La petite souris est à suivre, de nouveau, pour l’aider à retrouver son daim. Ainsi, à la première double page, une grande illustration est à découvrir, tout comme un daim, mais qui n’est pas celui de la petite souris. En effet, cet animal a le ventre un peu trop rêche. Aussi, les enfants sont invités à toucher, pour se rendre compte et s’amuser. A la double page suivante, un autre daim est à découvrir et à toucher, du moins ses oreilles, qui sont bien trop douces. Ce daim-là n’est pas celui que la petite souris recherche…

A chaque double page, un nouveau daim est à découvrir, avec de nouveaux éléments à toucher, pour découvrir toutes sortes de textures et matières. Les jeunes lecteurs suivent avec plaisir, la petite souris qui recherche son daim. Aussi, les tout-petits sont invités à toucher le ventre d’un daim, les oreilles, d’un autre, ou encore les sabots… Des textures et matières différentes, pour pouvoir les ressentir, les comparer et les différencier, au fur et à mesure des lectures. Le texte est très simple, il va à l’essentiel, offrant, tout de même du vocabulaire, pour le développement des enfants, avec différentes parties du corps de l’animal à découvrir. Le dessin est également simple, rond et doux, joliment coloré, avec de jolis détails, qui font leurs effets.

Où est mon daim ? est un livre à toucher, des éditions Usborne, qui vient compléter cette collection de livres cartonnés, qui se regardent et qui se touchent. Un ouvrage amusant, aux illustrations vives et douces, qui invitent les enfants à toucher différentes matières.

