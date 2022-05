Saint Arcane : Fantasy méticuleusement élaborée aux Éditions Akiléos

Partagez





Que ne donnerait pas une jeune fée, victime de violence, pour retrouver ce lieu nommé Saint Arcane. A ce qu’il parait, c’est un havre de paix salvateur pour tous les êtres magiques. Mais, pour le moment, elle est à l’arrière d’une diligence barricadée, entassée avec les autres. Et, peut être que bientôt, ceux qui se mettront sur son chemin l’aideront à rejoindre cette cité cachée de tous, où elle pourrait retrouver ses soeurs …

Saint Arcane, le premier tome d’une série fantasy, d’une originalité florissante, disponible aux Éditions Akiléos, le 11 Mai 2022.(+13)

Le décor :

Les anciennes Terres du Grand Duché …

Jadis, les créatures magiques y vivaient en paix, avec les humains. Mais, un jour, lorsque la famine et la pauvreté s’installèrent sur ces Terres, l’Empire du Nord vit l’opportunité d’étaler son pouvoir. Accusant les êtres magiques de tous les maux du Pays, ils les chassèrent pour en faire des esclaves, ou simplement les annihiler. Quelques uns se refugièrent dans une cité cachée du nom de Saint Arcane pour ne plus être persécutés.

De nos jours …

L’empire d’Apremont fait campagne pour avoir plus de patriotes ralliés à sa cause. Sur un de leur prospectus, on y voit un père et ses enfants heureux de tourner le dos aux vieux mythes, aux superstitions, et surtout, à toutes les créatures magiques que l’on voient, bannies.

Sur une route de campagne, un vieil homme encapuchonné, fumant sa pipe, conduit sa diligence, bien fermée. Soudain, au milieu du chemin, un homme l’arrête et commence à lui poser des questions sur son chargement. Cela n’a pas l’air de tellement convenir au vieil homme. Il sait que les brigands sont nombreux dans les campagnes. Craignant pour lui et son chargement, il met le bellâtre en joue, avant même qu’il ait trop parlé !!!

Mais, contre toute attente, un tireur embusqué lui fait sauter le capuchon du crâne !!! Des brigands, qui en veulent à son chargement !!!!

Le début d’une drôle d’histoire pour Roméo, le brigand prétentieux. Et son acolyte, Barabas, tireur d’élite, lorsqu’ils découvrent que le chargement, n’est autre que des créatures magiques. Dont l’une ressemble étrangement à une fée …

Le point sur la BD :

La nouvelle histoire d’Edoardo Natalini, ressemble à une « chasse aux sorcières » dans un monde médiéval fantasy.

Dans cette première partie de Saint Arcane aux Éditions Akiléos, il pose les bases terriblement sombres de son récit, où les êtres magiques sont non seulement persécutés, mais également utilisé à des fins personnelles. Sa protagoniste principale, bien que rescapée et résignée, a un fort caractère et l’espoir de retrouver ses congénères. L’auteur utilise une allégorie fantastique, pour évoquer la peur de la différence, la persécution des êtres différents.

Mais aussi, propose un scénario assez drôle, en confrontant ces brigands imbus de leur personne, aux autres brigands bien plus dangereux !!! Les situations sont assez rocambolesques dans ce monde médiéval fantasy, où chacun cherche à s’enrichir d’une manière ou d’une autre ! Et sont accentuées par les graphismes comics/manga de l’auteur.

Si vous ne connaissez pas Edoardo Natalini, je vous invite à découvrir sa première oeuvre ici : Nico et le coeur de Chronos !

La conclusion :

Un premier tome de Saint Arcane, qui commence direct comme un “duel” de western fantasy, et qui prend des airs de voyage de Pinocchio ! Croyez moi ou non, mais c’est le premier sentiment que j’ai ressenti !! L’intrigue est directement posée avec cette petite fée dont on ne sait le nom, à la bouille trop mignonne et rigolote, et l’univers est absolument original et assez inquiétant au départ. On est baladé dans un récit rythmé où l’intrigue se pose pas à pas, et nous laisse sur un avant gout très excitant !!

Un début qui nous laisse dans l’expectative, mais je serais du second tome, aux Éditions Akiléos, c’est sur !!! Et je pense deviner que vous aussi !