Porte-bonheur – Ed. Leduc Graphic

Porte-bonheur est à l’origine une BD sur Webtoon, qui est ici parue en format papier, aux éditions Leduc Graphic, en janvier 2023. Une bande dessinée de Tacméla qui aborde la santé mentale chez les adolescents, notamment la dépression, autour du personnage de Clément, lycéen de 16 ans.

Un jeune homme est allongé sur son lit. Il lit un livre, mais un bruit, au-dessus de lui, l’empêche de se concentrer. L’adolescent laisse son livre sur le côté et s’énerve. Il ne comprend pas pourquoi il n’arrive pas à se concentrer. Comme s’il essayait de se raccrocher à quelque chose, mais il se sent vide, insignifiant et inutile. Il laisse tomber ses bras, sa colère retombe. Il se sent comme un verre d’eau… Rempli, il est utile, mais une fois vide, le verre ne sert à rien. Lui, il reste là, désespérément vide… Ce vide commence à se combler, avec les angoisses que l’on connaît tous. Elles sont là et vont prendre toute la place. Cette sensation le saoule, il aimerait que tout redevienne normal. Malheureusement, il sait que cela ne fait que commencer. Alors qu’il est sur le point de manger des gâteaux, une sorte d’ectoplasme se manifeste !

Clément, lycéen de 16 ans, ressent bien qu’il est en dépression, il se sent vide… Ses angoisses et ce mal-être vont prendre la forme d’un esprit, Angst, qui va le suivre partout. Une cohabitation surprenante va débuter, pour ces deux êtres. Clément tente de s’en sortir, tandis qu’Angst se nourrit des angoisses et pensées sombres du lycéen. L’ectoplasme a un humour sarcastique qui s’entrechoque avec le mal-être du héros. La bande dessinée est sensible, avec ce lycéen rapidement attachant, que l’on aimerait aider. A travers ce récit, le lecteur comprend, petit à petit, le malaise et les troubles du jeune homme, qui se rend compte de tout cela. L’histoire offre aussi, par moments, un soupçon d’humour, avec Clément qui va vivre quelques situations cocasses et embarrassantes. Le dessin est assez simple, avec un trait épais, rond et des personnages expressifs.

Porte-bonheur est un roman graphique original et intéressant, des éditions Leduc Graphic. Un album qui présente de manière imagée la dépression d’un adolescent, qui prend conscience de son malaise, qui ne lui laisse aucun répit et dont il tente courageusement de s’en sortir.

