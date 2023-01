Ikusa No Ko – La légende d’Oda Nobunaga – Ed. Mangetsu

Les éditions Mangetsu présentent une nouvelle série de Tetsuo Hara, intitulée Ikusa No Ko – La légende d’Oda Nobunaga. Les deux premiers tomes de cette série, de Tetsuo Hara et Seibô Kitahara, sont parus en janvier 2023, proposant ainsi de découvrir la jeunesse d’Oda Nobunaga, petit vaurien qui s’appelle alors Kippôshi.

Fin de l’époque des provinces en guerre, au matin du deuxième jour du sixième mois de l’an 10 de l’ère Tenshô (1582), Nobunaga Oda est sur le point d’unifier le Japon. Mais son vassal, Mitsuhide Akechi est sur le point de se retourner contre lui… Une bataille fait alors rage ! Shôsuke Yashiro, le grand écuyer de Nobunaga Oda prend part au combat. Il tranche efficacement l’ennemi. Malheureusement, l’homme tombe sous les balles. Mitsushide Akechi découvre avec stupeur qu’il vient de tuer un ami. Il lui explique qu’il ne devait pas mourir pour Nobunaga. L’homme, à terre, sourit, il affirme que c’est un honneur, pour lui, de périr pour Nobunaga Oda… Autour d’eux, les combats se poursuivent. Non loin de là, Nobugana Oda s’offre une pause, pour panser ses blessures. Une flèche dans le dos, il regarde une de ses mains est ensanglantée…

Le premier tome commence par la mort spectaculaire de Nobugana Oda. Ainsi, la première partie va revenir sur son enfance, au temps de Kippôshi… C’est un récit d’aventures, surtout, qui est à découvrir dans ces mangas. Les complots politiques, les combats, les batailles, la ruse et de nombreux rebondissements, vont rythmer l’intrigue qui prend assez bien. Le personnage de Kippôshi se détache des autres, bien évidemment, il est un gamin malin, extravagant par moments, assez charismatique et entreprenant. L’humour trouve sa place dans cette histoire qui se veut aussi historique, revenant sur une grande figure. Le dessin est puissant, avec un trait détaillé incroyable. En effet le graphisme est de qualité, très immersif, offrant de belles planches à découvrir.

Ikusa No Ko – La légende d’Oda Nobunaga est une nouvelle série des éditions Mangetsu, qui débute avec deux premiers tomes. La série s’annonce épique et captivante, avec un personnage ambitieux et charismatique, avec une jeunesse fougueuse.

