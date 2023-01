Les 7 lois de la minceur – Ed. Leduc

Les 7 lois de la minceur est un ouvrage de Marie-Laure André, paru aux éditions Leduc, en janvier 2023. Un guide complet, qui propose de retrouver la silhouette idéale sans régime, et d’accompagner vers une alimentation plus saine et sans contraintes.

L’ouvrage débute avec un sommaire assez complet, surtout découpé en deux parties. L’une présente les 7 lois de la minceur et l’autre invite à passer à l’action. Un avant-propos vient expliquer que les régimes ne servent à rien ! Une étude américaine menée pendant une vingtaine d’années a confirmé ces dires. Les régimes ne fonctionnent pas et détraquent l’organisme, créent des compulsions alimentaires, pour reprendre du poids par la suite ! Des questions, autour de la frustration, des compulsions, des envies, du temps sont donc posées, pour mieux comprendre les phénomènes. Ainsi, le livre invite à embarquer dans une aventure d’explorations, pour mieux comprendre son corps…

Une introduction vient présenter l’équilibre nutritionnel au quotidien. L’assiette idéale, les macro et micronutriments, le poids idéal, l’IMC, les besoins énergétiques sont donc expliqués, pour mieux comprendre la suite et les enjeux. Ensuite, il y a donc les 7 lois à découvrir, en commençant par les réserves de graisses, dans lesquelles il va falloir puiser efficacement. Le guide est intéressant et enrichissement. Il ne dévoile pas un simple programme de minceur, mais invite à comprendre son corps. C’est tout un ensemble qui sera à travailler pour arriver à perdre du poids. Entre autres la gestion des émotions, faire attention à son intestin, fuir l’alimentation industrielle… En plus des explications riches, des exemples, des cas sont suggérés et des conseils pratiques sont donnés.

Les 7 lois de la minceur est un guide pratique et intéressant, des éditions Leduc, qui propose de retrouver une silhouette idéale, sans régime. Une méthode de Marie-Laure André, qui accompagne vers une alimentation plus saine. Il y a avec des bases à poser, une motivation à travailler, des recettes à suivre, des exercices à faire…

