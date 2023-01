Le nuage de Louise – The Fan Brothers

« Le nuage de Louise » est un album illustré raconté par les auteurs The Fan Brothers. Publié aux Éditions Little Urban, les enfants vont faire la connaissance de Louise, une petite fille rêveuse qui décide d’adopter un joli petit nuage.

Chaque samedi, Louise a pris l’habitude de faire une promenade avec ses parents. Le plus souvent, ils se rendent au parc où règne une ambiance festive. Si tous les enfants se rendent immédiatement vers le carrousel, Louise n’a qu’une envie, retrouver le vendeur de nuages pour adopter le sien. Et c’est ce qu’elle fait, elle choisit un nuage des plus ordinaires qu’elle décide d’appeler Milo. Acheté avec une notice qui dit précisément comment s’en occuper, Louise fait tout ce qu’elle peut pour qu’il se sente bien avec elle. Elle l’arrose, elle se promène avec lui, elle le sort lorsqu’il pleut, jusqu’à ce qu’elle se rende compte que Milo est bien trop gros pour continuer de vivre avec elle. Elle décide alors de le laisser partir, comprenant qu’il manque d’espace pour s’épanouir.

Notre avis sur le livre

« Le nuage de Louise » parle de liberté, d’amitié, de confiance en soi. Les auteurs réussissent à nous embarquer dans le petit monde de Louise où le simple fait de rêver prend tout son sens. L’histoire est douce et poétique, grâce à la narration brève mais empreinte de magie, ainsi qu’à l’univers qui l’entoure. Les illustrations ont ce petit quelque chose hors du temps qui apporte de l’authenticité au tout. Une sensation de nostalgie ressort également, peut-être celle de l’enfance. Et puis, il y a ce message qui dit qu’il faut savoir laisser partir ses enfants pour qu’ils puissent écrire leur propre histoire.

« Le nuage de Louise » est un album peu commun qu’il serait bon de mettre entre les mains de tous les enfants en recherche de tendresse. Une belle métaphore de la liberté qu’il est bon de prendre et d’offrir aux autres.