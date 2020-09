Pourquoi les cartes de visite sont-elles toujours si importantes aujourd’hui ?

Avant l’expansion du numérique ou du digital dans nos vies personnelles et professionnelles au cours des 10 dernières années, les cartes de visite constituaient quasiment le seul moyen à disposition d’un entrepreneur ou d’une entreprise pour partager ses informations professionnelles / commerciales avec des clients et potentiels clients. Aujourd’hui, le digital et ses nombreuses ressources facilitent ce partage d’informations professionnelles et commerciales avec de potentiels clients : smartphones, logiciels marketing automatiques, réseaux sociaux, email, etc. Ces ressources digitales sont devenues incontournables dans le monde des affaires, mais ce signifie-t-il que les traditionnelles cartes de visite sont désormais négligeables ? La réponse est un grand NON. Les cartes de visite papier classiques sont toujours et plus que jamais importantes dans le monde professionnel d’aujourd’hui, dans ce monde qui ne cesse de se digitaliser. Voici justement pourquoi.

Un moyen simple et pratique de donner ses coordonnées

Si les cartes de visite classiques en papier résistent à la digitalisation et gardent leur importance aujourd’hui, c’est en grande partie parce qu’elles restent un moyen simple et pratique de partager ses coordonnées avec des clients et potentiels clients, et même des partenaires. Les coordonnées d’un professionnel ou d’une entreprise sont capitales les partenaires et surtout les clients. Adresse, email, téléphone, logo, raison sociale, etc., sont des informations cruciales que renseigne une carte de visite. Le destinataire de cette dernière peut la conserver facilement, l’insérer facilement dans son tiroir ou dans son portefeuille.

Les cartes de visite physiques sont donc importantes pour connaître et se remémorer rapidement les coordonnées d’un professionnel ou d’une entreprise. Ceux qui les possèdent les oublient difficilement et peuvent contacter l’entreprise plus aisément. Certaines avancées du numérique comme le NFC proposent d’échanger des cartes de visite digitales, mais ces dernières ne réussissent pas à remplacer les cartes physiques, puisqu’il se pose généralement un problème de compatibilité entre les téléphones par lesquels ces cartes s’échangent, et même entre les applications et technologies utilisées. Le numérique peut s’avérer plutôt problématique pour les cartes de visite papier, et ces dernières sont donc plus que jamais importantes pour les entreprises et professionnels.

Un moyen efficace de prouver son professionnalisme

Les clients et partenaires potentiels n’obtiennent pas que les coordonnées de l’entreprise ou du professionnel lorsqu’ils reçoivent des cartes de visite. Généralement, la remise de celles-ci intervient dans un contexte où s’échangent des paroles, des poignées de main, de la convivialité, etc. Bref, des éléments qui permettent de renforcer la relation client.

Toutefois, malgré cette chaleur et cette convivialité qui précèdent la remise de la carte de visite, il ne faut pas oublier que la qualité de la carte en question compte beaucoup. Il ne suffit pas de remettre une carte ; il faut remettre une carte de visite faite dans un matériau de bonne qualité, avec un design à la fois captivant et reflétant bien votre image de marque. C’est ainsi que vous pourrez profiter de la carte pour prouver votre professionnalisme à vos clients et partenaires potentiels et par conséquent les attirer vers vous / votre entreprise.

Un outil marketing peu coûteux

Il est aujourd’hui peu coûteux d’imprimer des cartes de visite pour son entreprise, ce qui rend cet outil marketing très avantageux aussi bien pour les petites entreprises / professions que pour les moyennes et grandes. Une entreprise réputée d’impression comme Vistaprint peut produire des centaines de cartes de visite pour votre entreprise pour juste quelques euros, avec des options de finition, graphismes et papier variant selon les budgets et les besoins.

D’ailleurs, pour réduire encore plus vos coûts de production de ces cartes, vous pouvez profiter des codes promo Vistaprint offerts sur savoo.fr, et bénéficier ainsi de livraisons gratuites, de bons plans, et réductions pouvant atteignant 50 %. Sinon, si vous vous y connaissez bien en graphisme et autres, vous pouvez créer vous-même vos cartes de visite, en espérant que le coût de production soit inférieur au prix à payer en profitant des codes promo Vistaprint. Vous trouvez d’ailleurs des offres de réduction pour d’autres entreprises sur Savoo.

De nombreux autres atouts qui les rendent indémodables

Plusieurs autres atouts des cartes de visite physiques contribuent à les rendre toujours importantes aujourd’hui :

Un excellent moyen de faire une belle première impression : un design et un logo captivants, des coordonnés présentés avec style, une police de caractère et des couleurs adéquates permettent de distinguer votre entreprise et de faire rapidement bonne impression.

Un rituel commercial et un signe de sérieux : dans certains domaines d’activité et certaines cultures, donner une carte de visite est si important qu’il constitue même un rite commercial / professionnel. La qualité de la carte permet également de démontrer votre sérieux dans la gestion de votre entreprise.

Un outil de marketing direct très efficace : bien conçue et remise à la bonne occasion (conférences, salons, salons d’aéroport, etc.) et de bonne manière (avec convivialité) la, la carte de visite s’avère plus efficace dans l’obtention de prospects que des moyens comme le référencement, l’email marketing, etc.

Un excellent outil de réseautage : il est devenu très facile d’agrandir son réseau avec les ressources numériques actuelles, mais celles-ci ne permettent généralement que des rencontres virtuelles (par email, réseaux sociaux, etc.). Les cartes de visite par contre supposent des rencontres en face à face, et donc une meilleure efficacité dans la construction de réseaux.