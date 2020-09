C’est aux éditions Grûnd, que sont parus fin août 2020, dans la collection Des volets en feutrine, Où est le tyrannosaure ? et Où est la reine ? Deux livres animés, pour les tout-jeunes lecteurs, qui suggèrent de soulever des volets tout doux, pour jouer à cache-cache et découvrir tout un univers.

Sur la première double page, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir une grande illustration, présentant un univers coloré. Une simple question interpelle les enfants, qui vont s’amuser à retrouver le stégosaure, dans la scène épurée. Derrière le flap en feutrine, doux et agréable à toucher, les bambins vont pouvoir découvrir le dinosaure, avec une phrase encourageante. Sur la deuxième double page, c’est un diplodocus qui est à retrouver derrière un grand arbre…

Ainsi de suite, à chaque double page, les tout-jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir l’univers fascinant des dinosaures, à travers de belles illustrations colorées. Une simple question vient interpeler les enfants, qui vont s’amuser à retrouver l’animal demandé, tout en apprenant à le nommer et le reconnaitre. Tout comme un imagier, les bambins vont associer un mot à une image, enrichissant ainsi leur vocabulaire. Derrière chaque grand volet en feutrine, des dinosaures sont donc à découvrir. Une répétition, avec les questions et les réponses, qui apporte une réelle dynamique à la lecture et à la découverte, comme une ritournelle. Le livre tout en carton est facile à prendre en main et rassurant, avec ses coins arrondis. La chute est drôle et amusera autant les petits que les grands. L’univers est coloré, assez sobre, néanmoins efficace, avec un trait rond et doux, des animaux souriants.

Où est le tyrannosaure ? est un nouveau livre animé, pour les tout-jeunes lecteurs, paru aux éditions Gründ, tout comme Où est la reine ? Des ouvrages amusants, invitant à jouer à cache-cache, au final adorable, tout en enrichissant son vocabulaire.