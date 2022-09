Pourquoi vous devriez faire tester votre audition dès aujourd’hui

Les oreilles comptent parmi les organes les plus complexes du corps humain, et l’audition repose essentiellement sur une mécanique propre à l’oreille et sur le traitement des informations auditives par le cerveau. Ainsi, il est plutôt logique que de nombreux facteurs puissent affecter l’audition, qu’il s’agisse de lésions physiques, de troubles cérébraux, d’infections ou d’une simple accumulation de cérumen.Voici quelques bonnes raisons de faire tester votre audition dès aujourd’hui.

Faire des choix avisés en ce qui concerne votre santé auditive

Certaines lésions du système auditif peuvent être définitives, et sont souvent le résultat d’une exposition prolongée à un niveau sonore très élevé. Cela peut faire partie intégrante du quotidien de certaines personnes qui travaillent par exemple dans la construction, l’aviation, ou dans le monde du spectacle. Pour d’autres, cette exposition peut simplement venir du fait qu’ils règlent leur casque sur un volume trop élevé. Si vous effectuez un test auditif qui révèle une dégradation et que vous vous trouvez dans l’une de ces situations, la volonté de prévenir des troubles plus importants peut vous inciter à prendre des décisions plus réfléchies en ce qui concerne l’utilisation de bouchons d’oreille ou la réduction du volume sonore. Parmi ceux qui occupent des postes où le port d’un casque antibruit est recommandé pour des raisons de santé et de sécurité, nombreux sont ceux qui relâchent leur vigilance au fil du temps et le portent moins souvent. Si vous exercez ce type d’emploi, un test auditif pourrait faire office de piqûre de rappel quant à l’importance de protéger vos oreilles en permanence lorsque vous travaillez dans un environnement bruyant.

Certains troubles de l’audition peuvent se soigner facilement

Très souvent, l’impression d’entendre moins bien peut simplement résulter d’un bouchon de cérumen qui bloque l’oreille. Vous pouvez vous soigner chez vous en utilisant des gouttes auriculaires qui ramollissent le cérumen et vous permettent de le retirer vous-même en douceur. Il est également possible de recourir à une irrigation de l’oreille à l’aide d’une seringue, une procédure qui permet d’évacuer le cérumen avec de l’eau chaude. De nombreuses personnes indiquent qu’elles n’avaient pas remarqué que leur audition s’était dégradée, mais qu’elles ont néanmoins observé une différence notable une fois le bouchon de cérumen retiré. Si vous avez tendance à monter le son de la télévision de quelques crans de plus ou que vous avez du mal à suivre une conversation (en particulier quand la voix de vos interlocuteurs est légèrement étouffée par le masque à cause de la pandémie actuelle), vous pourriez retrouver une meilleure qualité de vie simplement en éliminant le cérumen accumulé. Il vous faut toutefois effectuer un test auditif pour déterminer si c’est bel et bien la solution dont vous avez besoin.

Des troubles auditifs peuvent constituer des signaux d’alarme

Le cerveau jouant un rôle important dans le traitement des sons perçus par l’oreille, des troubles de l’audition peuvent être révélateurs de problèmes cérébraux comme des lésions ou une tumeur au cerveau. Le fait de savoir que vous souffrez de problèmes d’audition et d’en rechercher l’origine peut contribuer à un diagnostic précoce et vital de ce type de pathologies cérébrales graves. Les tumeurs et les lésions cérébrales ne sont pas les causes les plus courantes d’une dégradation de l’audition, il n’y a donc pas lieu de s’alarmer si votre test auditif montre que votre acuité auditive décline. Cependant, si vous constatez que vous êtes en train de développer des troubles auditifs, le fait d’entamer des démarches pour en rechercher l’origine peut permettre de déceler des problèmes graves, qu’il est toujours préférable de dépister à temps. Un test auditif tel que celui proposé en ligne sur https://www.phonak.com/fr/fr/trouver-un-audioprothesiste.html peut vous permettre de déterminer la qualité de votre audition actuelle et vous fournir des informations utiles sur les mesures à prendre en cas de problème. Le test est en outre très simple à réaliser : tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un bon casque et d’un peu de temps libre.

Contrôler son audition est aussi important que de contrôler sa vue

Nous dépendons énormément de nos oreilles dans la vie de tous les jours, autant que de nos yeux. Dans certaines situations, l’ouïe est même le plus important de nos sens. Une bonne santé auditive influe aussi sur d’autres paramètres, comme notre sens de l’équilibre. Pourtant, si les gens pensent généralement à faire examiner leurs yeux de façon régulière pour voir s’ils ont besoin de lunettes ou si leurs verres doivent être changés, ils ont tendance à oublier de faire contrôler leur audition. Les tests auditifs peuvent être effectués en ligne et ne nécessitent qu’un bon casque : plus d’excuse, donc, pour ne pas faire le point sur son audition de temps à autre. Même si votre test auditif ne révèle aucun dysfonctionnement ou seulement un problème simple à résoudre, comme une accumulation de cérumen, il est souhaitable de programmer des tests auditifs réguliers pour surveiller votre audition. Dans certains cas, la perte d’audition liée à l’âge est héréditaire et inévitable. Mais même dans de telles circonstances, le fait de déterminer les performances de vos oreilles peut s’avérer utile pour trouver des solutions qui vous permettront de continuer à vivre normalement.

Ce qui nous amène au point suivant :

Ne subissez plus la dégradation de votre audition si elle résulte de facteurs que vous ne pouvez ni prévenir ni corriger

Tandis qu’une dégradation de l’audition est souvent due à des facteurs faciles à corriger, comme le cérumen ou les infections, ou bien à des paramètres dont vous pouvez limiter la progression, comme l’exposition à un niveau sonore élevé, la perte auditive est parfois d’origine génétique et survient simplement avec l’âge. Si cette situation est regrettable, vous n’êtes pas pour autant obligé de la subir. Tout comme les personnes dont la vue se détériore avec l’âge peuvent porter des lunettes ou des lentilles de contact et mener une vie parfaitement normale, les personnes concernées par une perte auditive de ce type peuvent recourir à des dispositifs comme les appareils auditifs pour continuer à vivre comme avant.

Les appareils auditifs modernes sont discrets et faciles à utiliser. Ils peuvent vous aider à mieux percevoir les sons qui vous entourent et à interagir de la même manière que lorsque votre audition était parfaitement fonctionnelle. Votre médecin peut vous conseiller sur la meilleure option qui s’offre à vous.

Réalisez un test auditif dès que possible et quel qu’en soit le résultat, vous pourrez bientôt entendre le monde extérieur aussi bien que par le passé. Optez pour un test auditif en ligne de qualité et trouvez des réponses dès aujourd’hui !