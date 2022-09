L’imagier qui tourne pas rond – Ed. Sarbacane

L’imagier qui tourne pas rond est une nouvelle collection de livres animés, de Elo, à découvrir aux éditions Sarbacane. Le corps et La cuisine sont les deux premiers titres de cette série, parus fin août 2022, deux imagiers innovants, amusants et faciles à utiliser.

La découverte se fait avec sur double page, avec d’un côté, une phrase courte, qui se finit en trois petits points. Cela pour inviter les enfants à deviner la suite. Pour cette devinette, une illustration avec une roue permet de présenter quatre possibilités. Ainsi, pour la première découverte, les enfants doivent deviner ce qu’il y a dans la bouche. Aussi, grâce à la roue, ils ont le choix avec une ampoule, un oiseau, des fleurs et, bien évidemment, des dents. Sur la deuxième double page, les enfants vont devoir retrouver ce qu’il y a sur la tête !

Pour l’imagier autour de la cuisine, le système reste le même, les enfants vont devoir découvrir ce qu’il y a dans la marmite, l’assiette, le four… Les livres animés sont surprenants, originaux et amusants, avec des scènes et possibilités improbables. En effet, découvrir un râteau dans une marmite, ou encore un escargot sur la tête feront rire les jeunes lecteurs. Mais ces derniers, tout en s’amusant, vont découvrir des mots, enrichir leur vocabulaire, au fil des pages, et en tournant la roue. Les petits explorent, jouent, s’amusent, rient, avec l’aide de cette roue. Le texte est court, simple, pour ces livres qui se veulent interactifs. Les imagiers sont colorés, avec de drôles de personnages et des scènes amusantes à découvrir.

Le corps et La cuisine sont les deux premiers titres de la nouvelle série L’imagier qui tourne pas rond, des éditions Sarbacane. Deux imagiers surprenants, amusants, qui invitent à découvrir, de manière originale le corps ou la cuisine, mais bien plus encore, d’associer un mot à une image, mais aussi d’associer un mot à un thème.

