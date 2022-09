Astérios, le Minotaure est un nouvel album de la collection Mythologies, des éditions Dargaud. Une bande dessinée de Serge Le Tendre et Frédéric Peynet, parue fin août 2022, revisite le mythe du Minotaure, entre tragédie et drame familial, action et fantastique.

Des rats rongent le corps d’un homme inerte. Un rapace les surprend, lors de son vol. Les rongeurs se sauvent, quittant l’ombre, pour arriver dans la lumière. Là, entre des murs, se dresse une petite maison, avec un potager et quelques animaux. Un personnage s’adresse à un jeune Athénien. Il lui demande s’il sait qui décide ce qu’est une vie qui a du sens. Puis, il répond à sa place, affirmant qu’il ne peut pas savoir car il est trop jeune pour répondre à une telle énigme. Le jeune Athénien est menotté au mur, son geôlier lui donne à boire. Le prisonnier demande à quelle créature il a à faire. En effet, Astérios est doué de parole et de raison. Les deux personnages continuent de parler, tandis que le geôlier est sur le point de cautériser les plaies de la cuisse du jeune Athénien. Il n’est ni humain, ni une bête, il est le Minotaure !

Alors que Thésée est prisonnier du labyrinthe construit par Dédale, il fait face au Minotaure. Une créature étrange, au corps d’homme et à la tête de taureau, qui veut lui raconter son histoire… Le mythe du Minotaure est revisité, dans cette bande dessinée plutôt réussie, captivante, avec un aspect psychologique intéressant. Astérios raconte son histoire et celle de Dédale, proposant ainsi un récit bien découpé, fait de flashbacks. La solitude, l’isolement, la différence, l’acceptation, les moqueries sont autant d’éléments qui vont marquer la vie d’Astérios, qui sera aussi la victime de sa monstruosité. Le récit est saisissant, intéressant et captivant, entre fureur, indifférence et sentiments, rythmant la lecture. Le dessin est tout aussi saisissant, avec un trait énergique, des personnages expressifs et des couleurs apportant l’atmosphère nécessaire, à chaque fois.

Astérios, le Minotaure est un nouvel album de la collection Mythologies, des éditions Dargaud. Un bel ouvrage qui revisite le mythe du Minotaure, humain à tête de taureau, un monstre parmi les hommes, confronté à la solitude, la moquerie, l’intolérance…

