Les meilleures recettes – Petits plats étudiants

Petits plats étudiants est un titre de la collection Les meilleures recettes, des éditions Larousse, paru en août 2022. Un livre carré, qui propose une centaine de recettes faciles et rapides, mais aussi pas chers ou entre amis, pour les étudiants, afin qu’ils puissent bien se nourrir !

L’ouvrage culinaire débute avec un sommaire, qui présente les cinq grandes parties à découvrir, ainsi que l’index, à la fin. Des encas, soupes et salades, plats rapides et pas chers, petits repas en amis et desserts, sont donc suggérés, dans ce livre. A chaque partie, un autre sommaire présente les différentes recettes à retrouver. Ainsi, pour les encas, treize recettes sont proposées. Des plats simples, rapides à réaliser et surtout à transporter, pour le midi. La recette est présentée d’un côté, faisant face, sur l’autre page, à une photographie alléchante, suggérant une belle présentation du plat.

Les recettes sont simples, plutôt bien décrites, pour les étudiants. En effet, ces derniers trouveront facilement le nombre de parts, les temps de préparation et de cuisson, ainsi que la liste des ingrédients. Ensuite, les recettes sont divisées en plusieurs étapes numérotées, à suivre, pour être sûr de réaliser parfaitement le plat choisi. Les indications sont claires et précises, pour accompagner au mieux les étudiants. Parfois, des petits tampons viennent s’ajouter, à la fin des recettes, pour noter si c’est végétarien, express, wahou, light… Des notifications qui sauront plaire aux jeunes cuisiniers, qui pourront aussi se retrouver plus facilement. Les photographies présentent les plats terminés, proposant une belle présentation alléchante, qui donne envie de tester et déguster. L’index, à la fin de l’ouvrage, permettra de retrouver plus facilement les recettes préférées, par ordre alphabétique.

Petits plats étudiants est un livre culinaire de la collection Les meilleures recettes, des éditions Larousse. Un ouvrage parfait pour cette rentrée, qui accompagnera les étudiants dans leurs premiers pas en cuisine, avec des recettes gourmandes, simples, rapides, pas chers…

Lien Amazon