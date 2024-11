Poussière d’os – Ed. Delcourt

Poussière d’os est un récit complet, de Ben Stenbeck, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2024. Un comic qui offre une fresque post-apocalyptique incroyable, curieuse et violente, avec une note d’espoir malgré tout, pour un enfant sauvage, à la fois prédateur et proie.

Sur une Terre dévastée, un être étrange est appelé. Attis répond à l’appel. En orbite, une créature étrange lui explique qu’elle ne récolte plus rien de nouveau. L’être est prêt à partir. Attis, par contre, demande quelques jours pour aller voir un campement. Il explique que les personnes du campement se sont coupées les oreilles, il doit donc les marquer de nouveau, et cela est indispensable. La créature dans l’espace ne semble pas satisfaite. En effet, les interactions d’Attis l’inquiètent… Attis tente de rassurer. Il affirme qu’il ne veut pas d’interaction. Il a juste besoin d’un dernier contact, pour ensuite partir. Plus tard, dans la nuit, parmi un groupe d’êtres humains, un homme crie après un gamin. Il affirme qu’il ne s’en tirera pas. Un gamin aurait volé de l’eau, au lieu de demander et de faire un échange… Du coup, il devient une proie, de la viande !

C’est un curieux récit qui est à découvrir. La Terre est dévastée, quelques groupes d’êtres humains survivent difficilement, dans un environnement hostile. En effet, l’eau manque, tout comme les vivres, la viande, fruits ou légumes, sur la terre aride. Une course poursuite sanguinaire débute alors… A côté de cela, Attis surveille et suit le jeune voleur. Il semble intrigué par ce jeune garçon sauvage, mais plutôt très rusé ! L’univers de la bande dessinée n’est pas sans rappeler celui de Mad Max, avec ce monde post-apocalyptique, et ces tribus violentes et cannibales. Le sang et la terreur règnent sur cette Terre poussiéreuse et dévastée. Une intelligence artificielle, un être étrange semble pourtant s’intéresser à cet enfant sauvage… Le récit est curieux, captivant, offrant une quête initiatique plutôt bien rythmée et haletante. Le dessin reste assez simple, sans fioritures, le travail est plus sur les personnages et les actions.

Poussière d’os est un récit complet, une fresque post-apocalyptique, des éditions Delcourt. Un album haletant, qui propose de suivre une étrange IA qui suit un jeune garçon sauvage, à la fois prédateur et proie, qui tente de survivre sur une Terre dévastée et hostile.