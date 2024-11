Ça y est ! Le dernier tome de la série Les Chroniques de St Mary, signée Jodi Taylor, est paru le 3 octobre 2024 chez HC Editions. Ce 14e tome, intitulé Le bien, le mal et l’Histoire, vient clore (ou pas) une aventure de plusieurs années aux côtés de Max, Markham, Léon, Dr Bairstow et tant d’autres.

St Mary est un institut de recherche historique qui enquête secrètement (mais légalement) sur les événements majeurs de l’Histoire, directement sur place, grâce à des capsules qui permettent le voyage temporel. Néanmoins, Max, Alias Madeleine Maxwell, à une forte capacité à dériver vers le désastre (et parfois même l’illégalité). Elle vous dira que ce n’est pas de sa faute… Contrairement à ses supérieurs hiérarchiques.

Dans Le bien, le mal et l’Histoire, Max est (une nouvelle fois) dans de beaux draps. Activement recherchée, elle est devenue assistante bibliothécaire au sein de St Mary pour rester quelques temps à l’ombre de l’ennemi. Ça tombe bien, parce qu’une pause s’impose ! En effet, les nombreux sauts temporels lui ont détraqué son équilibre biologique.

Mais c’est mal connaître Max, qui se retrouve en pleine Révolte des Boxeurs à Pékin en 1900 dans le but de récupérer une encyclopédie qui pourrait lui sauver la mise. Et c’est à partir d’ici que tout s’accélère… et s’emballe ! Il y a effectivement un problème à régler de toute urgence : Insight, une institution de recherche historique respectable sur le papier, mais aussi (et entre autres) secrètement spécialisée dans la relocalisation de criminels dans d’autres époques (pratique pour s’échapper et disparaître de la circulation). Max devient alors un agent infiltré qui devra garder son anonymat tout en flirtant avec sa nouvelle patronne. Tout un programme !

On voyage à travers le temps, on suit les aventures de Max et on refuse de refermer ce livre.

Jodi Taylor a mon respect éternel. 14 tomes et toujours autant d’humour, de suspense, de rebondissements et cela, sans jamais s’essouffler. Les chroniques de St Mary est une série britannique qui mériterait une adaptation au cinéma. En attendant, lisez cette série, elle est incroyable !