Redécouvrez l’univers magique de Pierre et le Loup !

Voici un classique incontournable de la littérature musicale jeunesse à absolument faire découvrir à ses enfants : Pierre et le Loup, présenté sous une toute nouvelle édition CD par Accès Jeunesse ! Cette fois, la magie opère sous le talent d’Elisa Granowska aux illustrations, l’Orchestre National de France à l’arrangement, et la voix envoûtante d’Emily Loizeau en tant que narratrice. On vous dit tout.

À travers ce conte unique écrit par Serge Prokofiev en 1936, petits et grands se lancent dans une aventure captivante, aux côtés de Pierre et de ses compagnons, pour affronter le loup qui rôde dans la forêt.

Dès les premières pages, on est happé par la spontanéité de Pierre, un jeune garçon intrépide qui, malgré les avertissements de son grand-père, n’hésite pas à quitter la sécurité du jardin. La promenade se transforme rapidement en péripétie exaltante en compagnie de l’oiseau, du canard et du chat. Chaque personnage prend vie avec un instrument particulier, un véritable feu d’artifice sonore qui rend l’expérience immersive pour les enfants !

(Re)découvrez l’histoire de Pierre et le Loup !

C’est là toute la magie de ce conte musical : chaque instrument incarne un personnage et donne vie aux émotions. Les cordes révèlent la curiosité de Pierre, la flûte traversière l’agilité de l’oiseau, tandis que le hautbois illustre le canard de manière amusante et champêtre. La clarinette rend hommage à la finesse du chat, tandis que le basson incarne l’autorité du grand-père. Mais attention : lorsque le loup s’avance, les cors plongent l’auditeur dans une atmosphère angoissante et mystérieuse.

Le livre-CD propose une expérience unique, avec 29 pistes en tout. Les 15 premières reprennent l’œuvre originale, un vrai plaisir pour les oreilles. La suite présente des extraits du livre, lus avec et sans narration pour que les enfants s’immergent pleinement ou explorent le récit à leur manière. C’est l’occasion parfaite pour jouer les apprentis conteurs et redécouvrir les instruments de manière ludique !

Pierre et le Loup n’est pas qu’une histoire, c’est une porte ouverte sur le monde merveilleux de l’orchestre. Cette édition allie beauté visuelle et sonore, et c’est un vrai régal à partager en famille.

Pour commander le livre Pierre et le loup (23,95€) ICI>>