La magie dans votre cuisine avec le kit Chocogrenouilles d’Harry Potter !

Pour tous les fans de l’univers d’Harry Potter, voici le moyen ultime de faire entrer un peu de magie chez vous : le kit chocogrenouilles ! Édité par les éditions 404, ce set de moules en silicone alimentaire vous permet de créer vous-même les mythiques chocogrenouilles de Honeyduke’s. Vous rêviez de croquer dans l’une de ces célèbres friandises de la saga ? Ce kit transforme ce rêve en réalité, le tout avec une touche de DIY facile et fun !

Ce kit complet inclut tout ce qu’il faut pour des chocogrenouilles maison ultra-réalistes. D’abord, un moule à huit cavités pour modeler vos grenouilles en chocolat. Chaque cavité mesure environ 57 x 67 x 30 mm, offrant des chocolats bien dodus ! Ajoutez à cela huit boîtes pliables, prêtes à être montées, et huits cartes holographique d’Albus Dumbledore pour recréer l’expérience complète, exactement comme dans les boutiques magiques de Pré-au-Lard. Vous pourrez même offrir vos créations à vos amis ou les collectionner comme de véritables trésors de sorcellerie.

Préparez vos belles chocogrenouilles !

La préparation est simplissime : il suffit de faire fondre votre chocolat, de le verser dans chaque cavité du moule, puis de placer le tout au congélateur. Une fois durcies, vos chocogrenouilles se démoulent facilement grâce au silicone flexible. Le petit plus ? Le guide complet fourni avec le kit, qui vous explique en pas-à-pas comment obtenir des grenouilles parfaites. Vous pourrez même ajouter une touche de créativité en préparant des versions aux céréales, au caramel, ou tout autre ingrédient magique que vous aurez sous la main !

Fabriqué en plastique PET alimentaire, ce moule est de qualité supérieure et conçu pour durer. Pratique, il se lave facilement à la main avec un peu d’eau tiède et du savon et il résiste au lave vaisselle. Et en plus d’être super simple à utiliser, il vous transporte dans le monde magique avec un niveau de détail étonnant.

Le kit chocogrenouille d’Harry Potter est bien plus qu’un gadget : c’est une expérience immersive pour tous ceux qui aiment les sucreries et la magie. Il vous permet de replonger dans l’univers d’Harry Potter tout en savourant de délicieux chocolats maison. Prêt à inviter Honeyduke’s dans votre cuisine

Achetez sur Amazon ICI >>