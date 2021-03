Prescription Lab de Mars 2021 en collab’ avec Chantelle SoftStrech

Après une pause de quelques mois, j’étais encore plus excitée de découvrir le contenu de la Prescription Lab de mars 2021. Et puisque ce mois-ci nous célébrons la Journée International pour le droit des Femmes, je me demandais ce qui pourrait la différencier des autres éditions. Très certainement la collaboration avec Chantelle SoftStrech qui propose une seule et même culotte allant à toutes les femmes quelle que soit leurs morphologies, du XS au XL.

Et si vous avez envie de vous lancer dans l’aventure, n’hésitez pas à cliquer ICI pour profiter de – 5€ sur votre première commande.

Faire la connaissance de femmes inspirantes

Dans la Prescription Lab de Mars 2021 nous faisons la connaissance de femmes inspirantes, à commencer par les sœurs Manousha. L’une est comédienne, l’autre est photographe. Elles sont déterminées à s’assumer et vivre leurs rêves. Grâce à l’interview mené par Charlotte Daubet on en apprend un peu plus sur cette complicité qui les anime depuis toutes petites. Sans oublier les projets dans lesquels elles se sont lancées et ceux à venir.

La collaboration avec Chantelle SoftStrech

Prescription Lab a choisi le thème de la lingerie pour mettre à l’honneur la femme, en glissant de façon aléatoire un des modèles SoftStrech de la marque Chantelle. Vous aurez le choix entre une culotte taille haute, taille basse ou encore un shorty. Les couleurs sont variées : beige, corail et taupe. Il s’agit d’une culotte hyper confort, sans coutures, douce au toucher et invisible sous tous les vêtements. Pas de prise de tête concernant la taille puisqu’elles s’adaptent à toutes les morpho’ et ça on adore !

Le contenu de la box

J’ai été enthousiasmée par le contenu ce mois-ci car je trouve qu’il y a pas mal de produits cocooning. Et c’est exactement ce dont on a besoin en ce moment pour palier à la situation difficile actuelle qui provoque stress et lassitude. L’idée de Prescription Lab : prendre une heure pour soi grâce aux produits sélectionnés pour l’équipe.

Le masque réparation intense Kératine Végétale REPAIR de Lazartigue

Voilà un masque que j’ai hâte de tester. Avec le stress, le manque de sommeil, les cheveux ont tendance à manquer de vie. Ce masque permet justement plusieurs utilisations selon le résultat attendu : en pré-shampoing pendant 1h sur les pointes ou carrément toute une nuit pour les nourrir intensément. En après-shampoing, toujours sur les longueurs durant 15 minutes. Ou en soin coiffant histoire de discipliner les cheveux qui n’en font qu’à leur tête.

La crème de jour hydratante à l’acide hyaluronique + hibiscus de PLab

Le voilà mon produit coup de cœur. L’odeur est juste incroyable : fraîche et douce à fois. Elle est parfaite en utilisation le matin car elle pénètre rapidement. Elle est riche en nutriments et en algues rouges et brunes. Un combo parfait pour obtenir une peau lisse, unifiée et surtout hydratée. Chapeau à PLab qui propose une crème composée à 99 % d’origine naturelle. Je suis conquise et je compte bien l’utiliser jusqu’à la dernière goute.

Les Wraps seconde peau de Qiriness

Qiriness est une valeur sûre. Cela fait des années que nous l’utilisons à la rédaction mode de FranceNetInfos. Je connais donc bien ces Wraps qui peuvent s’avérer être d’un grand secours quand j’ai la peau terne ou en manque d’hydratation. Je suis davantage sensible au wrap Hyal-Aqua parce qu’il réveille vraiment la peau ; elle est plus douce, plus agréable au toucher.

Une envie d’été avec MAC ?

J’ai été surprise de voir MAC participer à la Prescription Lab de mars 2021. Puis je me suis dit que l’équipe avait un grand besoin de soleil. Un fard à paupières couleur bronze est glissé dans toutes les box. Très pigmenté, il permet des makeup affirmés aux teintes chaudes assez estivales. Il est facile à travailler et tient bien toute la journée, encore plus sous une base à paupières. Et pour celles qui aimeraient s’offrir quelque chose chez MAC, PLab offre une carte cadeau pré-chargée d’un montant de 15€ valable du 1er mars au 18 avril. Je ne peux que vous conseiller de jeter un coup d’œil du côté des pinceaux car ils sont supers.

« Love your skin. Reveal yourself »

Tous les produits sont glissés dans un pochon en coton très sympa avec le message suivant : « Love your skin. Reveal yourself ». Et c’est exactement ce que j’apprécie avec PLab. La marque ne s’essouffle jamais pour nous sublimer grâce à sa sélection de soins pour visage, corps et cheveux. Sans oublier les accessoires qui sont toujours de belles surprises. Vivement le mois d’avril 2021 !