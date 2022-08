Ce printemps rémanent Tome 1 – Éditions Akata

Un josei manga fantastique et dramatique à retrouver aux éditions Akata depuis le 7 juillet 22. Second tome à venir le 2 septembre 22.(+13)

Le décor :

Un appartement…

Kagemasa Arashi, l’éditeur de manga, fonce, furieux vers l’appartement de son autrice phare du moment. Après son premier succès, ayant explosé toutes les ventes, Haruta est légèrement à la dérive. Lorsque son éditeur lui a demandé une suite, elle a fini par laisser une note son bureau en expliquant toute la vérité.

Le véritable auteur de cette œuvre, n’est autre qu’un camarade de classe, qui est malheureusement décédé il y a une dizaine d’années.

Allongée sur le sol, dans son appartement qui n’a pas dû voir un balai depuis des lustres, elle ronge sa culpabilité. Pour tout dire, son vol ne traduisait qu’un besoin de rendre à son auteur tout le succès qu’il aurait mérité.

À présent, il est trop tard. Et même si elle se rappelle exactement sa rencontre avec Yukushima, au club de manga du lycée, elle ne peut lui transmettre ce bonheur de voir son œuvre élevée au rang de succès. Laissant aller son imagination afin d’avoir une illumination pour écrire la suite, elle reprend le carnet de croquis et de notes de Yukushima. Mais, après quelques bières, elle glisse sur le coin d’un tapis, et se cogne violemment la tête.

À son réveil, elle s’aperçoit que le visage penché au-dessus d’elle, n’est autre que celui de son ami décédé. Aurait-elle fait un saut dans l’espace-temps afin d’expier ses péchés ? Une seconde chance pour lui permettre de rendre l’œuvre à son auteur !!!!

Le point sur le manga :

Adepte des thèmes de voyage dans le temps, bonjour !!! Shiki Kawabata, avec toute sa délicatesse et sa douceur, verse dans un récit émotionnel et psychologique. La protagoniste principale se doit de suivre un dur chemin de rédemption, vis à vis de celui qui est parti trop tôt pour s’abreuver de son succès.

Une seconde chance pour « Ce printemps rémanent » aux Éditions Akata. Changer son passé, mais surtout, tenter de repousser au maximum la date du décès de son camarade. La question récurrente reste : peut-on vraiment changer le cours du temps, sans changer soi-même, ou sans changer le futur ? Le rapport fusionnel des personnages, et les souvenirs d’Haruta, nous emplissent de fortes émotions.Un scénario simple, posé, dont les illustrations « mangastyle » lumineuses ajoutent une sorte d’élégance à la situation.

La conclusion :

Un scénario émouvant et tendre par les intentions de cette protagoniste. Ce printemps rémanent aux Éditions Akata nous pousse dans nos retranchements, car, qui peut prétendre ne rien regretter dans sa vie ?

On s’imprègne et on se baigne de cette chance de pouvoir retourner dans le passé, avec la protagoniste, pour s’offrir un meilleur avenir, plus serein et plus paisible. Une tendre mélancolie à consommer sans modération !