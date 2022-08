The cape 1969 – Ed. Hi Comics

Les évènements fondateurs de The cape sont à découvrir dans ce comics viscéral The cape 1969, paru aux éditions Hi Comics, en juillet 2022. Un album de Jason Ciaramella et Nelson Daniel, inspiré par une nouvelle de Joe Hill, qui retrace le destin poignant et fantastique du père d’Eric.

Dans leur maison, Eric, Nicky et leur mère sont en train de lire une lettre de leur père et mari. Il espère que les garçons filent doux avec leur mère. Il explique que ses deux fils lui manquent beaucoup. Pour lui, au Viêt Nam tout est calme depuis plusieurs semaines, donc il ne va pas se plaindre. Certains soldats pensent que la guerre touche à sa fin, lui aimerait le croire… Dans le cockpit de son hélicoptère, il reçoit une demande d’intervention, il doit aller, avec une poignée d’hommes, retrouver deux hommes à terre. Son copilote pense que ça chauffe encore, mais il aime ça quand ça chauffe… Lui, capitaine, explique aux hommes qu’il s’agit de petits calibres, et qu’il faut rester sur ses gardes. Puis, il va charrier un collègue, à l’arrière de l’appareil, qui est à deux semaines de la quille ! Malheureusement, celui-là prend rapidement une balle…

L’hélicoptère est attaqué au sol, et se crashe bientôt. Seul le capitaine et un soldat s’en sortent. Ils courent dans la jungle, sans réellement savoir où ils vont. Ils vont se faire, aussi attraper rapidement. C’est ainsi que débute l’enfer pour le père d’Eric et de Nicky. Le capitaine Gordon Chase est fait prisonnier et se retrouve avec un étrange personnage, un sorcier… La bande dessinée revient donc sur l’origine de ces pouvoirs étranges, qu’Eric aura plus tard, avec sa cape. Le récit est teinté de fantastique, dans un décor de guerre et de combats, où les ennemis ne se font pas de cadeaux, et où l’instinct de survie prend le dessus. Le comics est rythmé, dynamique, révélant petit à petit les mystères autour de ces pouvoirs, sans trop en dire non plus, à travers la réflexion du héros et de cette magie envahissante, comme une gangrène. Le dessin est vif, captivant, avec un découpage énergique, qui permet une lecture plaisante et fluide.

The cape 1969 est un comics, des éditions Hi Comics, qui revient sur le destin tragique, poignant et fantastique du père d’Eric, avant que ce dernier ne découvre le pouvoir surnaturel de sa cape, et qu’il ne commette des actes irréparables.

Lien Amazon