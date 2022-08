Comment avoir plus d’abonnés sur Instagram ? – 10 Méthode efficaces

Après avoir utilisé Instagram longtemps, le nombre de vos abonnés ne dépasse jamais 1 000 ? Alors ici ce sont 10 méthodes efficaces pour avoir plus d’abonnés sur Instagram.

Méthode 1 – Embellir la biographie de votre compte Instagram

La biographie est la première partie que les autres voient lorsqu’ils parcourent votre profil Instagram, donc la biographie doit être assez simple mais lisible. Vous pouvez indiquer qui vous êtes dans la bio, et ajouter vos coordonnées. Dans ce cas, les clients potentiels peuvent facilement vous trouver et vous connaître, même devenir vos abonnés Instagram.

Méthode 2 – Maintenir un style cohérent

Le style de votre compte Instagram doit être cohérent, afin qu’il puisse montrer votre professionnalisme. Vous ne savez peut-être pas utiliser Photoshop ou InDesign, mais en fait, de nombreuses applications dans le téléphone portable peuvent facilement vous aider. Ces applications ont déjà de nombreux modèles que vous pouvez utiliser, ou vous pouvez utiliser directement des filtres intégrés dans Instagram.

Méthode 3 – Publier régulièrement sur Instagram

Publier régulièrement sur Instagram permettra la plate-forme de savoir que vous êtes un créateur de contenu actif, cela aidera l’algorithme Instagram à faire apparaître vos publications dans la section « Explorer ». De plus, si vous avez un compte professionnel, vous pouvez voir vos statistiques, pour choisir un meilleur moment pour publier régulièrement.

Méthode 4 – Interagir avec vos abonnés

Sur Instagram, vous êtes virtuel, donc lorsque vous répondez aux commentaires de vos abonnés, vous leur faites sentir que vous êtes réel, puis ils vous font confiance, et vous obtiendrez également des abonnés Instagram gratuits.

Mais attention, il ne faut pas aimer ou commenter trop les autres dans peu de temps, sinon votre compte sera bloqué pas Instagram.

Méthode 5 – Collaborer avec les autres

La collaboration peut non seulement augmenter votre exposition, mais aussi votre nombre d’abonnés sur Instagram. Par exemple, 500 personnes verront votre vidéo, puis 500 personnes verront la vidéo de votre partenaire, si vous publiez la vidéo ensemble, la vidéo auront 1 000 vues. Allez chercher à coopérer avec ceux qui ont une clientèle commune avec vous. Vous pouvez obtenir plus d’abonnés Instagram potentiels, c’est une méthode gagnant-gagnant.

Méthode 6 – Utiliser des hashtags Instagram

Tout d’abord, les hashtags ne peuvent pas être placés par hasard, il faut ajouter des hashtags liés au contenu de votre publication, sinon votre exposition réduira. Vous pouvez utiliser un générateur de hashtags, de plus, quand vous saisissez un mot sur Instagram, ce dernier va vous recommander aussi des hashtags relatifs. 30 hashtags seront autorisés dans une seule publication, et 10 sans une Story Instagram. Vous pouvez ajouter 30% de hashtags populaires et généraux, puis 50% spécifiques, et 20% détaillés.

Méthode 7 – Lancer un concours

Lancer un concours peut vous aider à obtenir des abonnés Instagram, vous obtiendrez même des milliers d’abonnés rapidement. SI vous voulez avoir des abonnés Instagram gratuits, vous pouvez lancer un concours avez les autres, par exemple, vous pouvez offre un cadeau de 100€, et puis demandez à ceux qui veulent participer au concours de suivre comme 10 autres influenceurs Instagram, et de mentionner 3 autres amis. Dans ce cas, les autres 10 influenceurs ne paient que 10€ pour obtenir des abonnés Instagram, et vous aurez également plus d’abonnés sur Instagram.

Méthode 8 – Profiter d’appel à l’action

Le CTA (Call To Action) est nommé appel à l’action en français, il est utilisé pour inviter les autres utilisateurs Instagram à interagir avec vous, comme aimer, suivre, commenter, partager même passer une commande. La motivation et la difficulté sont les deux facteurs qui influencent les « actions » des gens, donc il faut trouver ce qui incite les autres à interagir avec vous. Par exemple, si vous voulez que les autres achètent votre produit, d’abord il faut leur faire connaître quels objectifs votre produit peut-il les aider à atteindre, ou résoudre quel problème. Après, ils vont l’acheter et vous suivre. Dans ce cas, vous aurez plus d’abonnés sur Instagram.

Méthode 9 – Acheter des abonnés Instagram

Achter des abonnés sur Instagram est une idée merveilleuse pour obtenir des abonnés rapidement et efficacement. Mais il faut acheter des abonnés réels et actifs, sinon votre compte sera banni par Instagram. AbonnéPasCher sera votre meilleur choix. Il rassemble des utilisateurs Instagram actifs et réels dans l’application, donc tous les abonnés que vous achetés seront de vrais abonnés. Voici les raisons pour lesquelles il vous faut acheter des abonnés Instagram chez AbonnéPasCher :

Augmenter votre popularité

Booster la croissance Instagram

Gagner en crédibilité

Se distinguer dans les concurrents

Méthode 10 – Persister à utiliser Instagram

Si votre objectif d’utiliser Instagram est de gagner un grand nombre d’abonnés ou de gagner de l’argent, vous pouvez maintenir votre compte Instagram comme une start-up, et travailler dur pour cela.

En un mot, avoir des abonnés sur Instagram est une chose importante mais pas difficile. Vous pouvez choisir une méthode que vous préférez pour réussir sur Instagram.