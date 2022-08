Comment dépenser ses cryptomonnaies ?

Autrefois utilisées par un nombre restreint de personnes, les cryptomonnaies se sont largement décentralisées, de nos jours, au point où l’on compte des dizaines de millions d’utilisateurs dans le monde. Par ailleurs, de Bitcoin à Yem, en passant par d’autres projets cryptographiques comme Ethereum et Avalanche, plus de 20 000 cryptomonnaies sont sur le marché mondial. Ces chiffres démontrent l’évolution qu’ont connue ces monnaies virtuelles, dans le temps. Avec une cryptomonnaie, il est possible de réaliser une multitude d’actions. Vous envisagez démarrer bientôt en cryptomonnaie ? Découvrez dans les lignes suivantes, ce que vous pouvez faire avec ces monnaies numériques.

Faire du trading

Le trading, acte consistant à acheter et vendre des produits financiers (notamment, des actions), est l’une des activités dans lesquelles vous pouvez dépenser vos futures cryptomonnaies. En dépit des risques que contient cette activité, elle est pratiquée par la plupart des détenteurs de monnaies numériques. Au reste, le trading de crypto est, de nos jours, en plein essor. Si vous êtes un trader expérimenté, avec le trading de crypto, vous devriez pleinement vous retrouver dans votre élément. Tout ce qui change, c’est le moyen que vous utiliserez pour effectuer vos placements sur les marchés financiers. Il suffira tout bonnement de troquer les monnaies classiques (dollar, euro) contre des cryptomonnaies (bitcoin, litecoin, ethereum, tamadodge, yem, etc). Il convient toutefois, de souligner que dans le secteur du trading de crypto, plusieurs robots sont développés par des entreprises en vue de limiter les risques de perte de capitaux et d’augmenter les chances d’obtenir des revenus. Avec cette intelligence artificielle, vous pourrez profiter de taux de réussite allant jusqu’à 99 %. Il existe, par ailleurs, une multitude de plateformes sur lesquelles vous pouvez faire du trading de cryptomonnaies. Au nombre de celles-ci figure bitalpha ai. En cliquant sur bitalpha ai avis, vous aurez plus d’informations.

Acheter

En dehors du trading, avec vos cryptomonnaies, vous pouvez effectuer des achats, que ce soit dans des boutiques physiques ou en ligne. Bien que l’adoption des monnaies virtuelles par les entreprises est loin d’être à un niveau satisfaisant, vous trouverez sur le marché plusieurs structures où vous pourrez acheter divers articles et payer en cryptomonnaies. Toutefois, la plupart des boutiques ayant adopté la cryptomonnaie comme solution de paiement, n’accepte que le bitcoin. Pour profiter de la possibilité de payer vos achats en cryptomonnaie, nous vous recommandons de miser beaucoup plus sur cette cryptomonnaie qui est, du reste, la plus populaire. En ce qui concerne le processus de paiement, il est assez simple. D’abord, vous devez disposer d’un portefeuille virtuel alimenté en bitcoin. Ensuite, il faut installer l’outil BitPay sur votre appareil. Enfin, il vous suffit de choisir, au moment de l’achat, bitcoin comme moyen de paiement. Il existe également d’autres plateformes que vous pouvez utiliser.

Du côté des achats en ligne, la solution BitPay est également l’une des plus utilisées. Elle doit être insérée dans la liste des moyens de paiement acceptés par les boutiques en ligne. Shopify, Amazon, Badoo et Rakuten sont quelques marketplaces qui permettent le paiement des achats avec le bitcoin.

Jouer au casino en ligne

Vous êtes un passionné de jeux de casino ? La troisième façon de dépenser vos cryptomonnaies est de jouer au casino en ligne. Il va sans dire que les monnaies numériques se sont imposées dans de nombreux secteurs. Celui des jeux d’argent en ligne n’est pas en marge de cette révolution. De nos jours, de nombreux crypto-casinos voient le jour dans la galaxie des jeux d’argent en ligne. Ce sont des établissements qui acceptent les versements et les retraits en cryptomonnaie. Au nombre des projets cryptographiques les plus utilisés dans ce secteur, figurent le bitcoin, le litecoin et ethereum.