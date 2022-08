Butterfly Beast II – Le quatrième tome

La série Butterfly Beast II se poursuit avec ce quatrième tome, paru aux éditions Mangetsu, en juillet 2022. Un manga d’Yuka Nagate, dans lequel on retrouve Ochô, qui a pour mission de chasser les shinobis qui ont dévié du droit chemin, voire plus encore…

A Yoshiwara, un homme demande à une courtisane où se trouve Kochô. Il veut s’assurer qu’elle a bien été prévenue de sa venue… La jeune femme lui répond qu’elle est au courant, mais cette dernière est encore souffrante. Il ne pourra donc pas la voir… L’homme pense qu’il doit lui manquer, car ces derniers temps, il a été pas mal occupé avec ses affaires. Mais il s’inquiète et ose demande à la jeune femme si quelqu’un d’autre a déjà pris sa place dans le cœur de Kochô. Elle lui assure, tout en pensant qu’il est pénible, que Kochô n’a personne d’autre dans son cœur. Ailleurs, Ochô est en train de se battre avec Raizô. Les deux chasseurs sont partis pour quelques jours afin de s’entraîner. Au final, c’est Raizô qui prend la main, laissant sa lame sous le cou d’Ochô.

Tandis que Raizô et Ochô s’entrainent, Ayame qui s’est rapproché de Kintsuba. Elle lui avoue son amour, mais est rejetée par le chrétien. Kintsuba et Kazuma n’ont pas fini de travailler ensemble et une nouvelle mission semble se profiler pour eux… De retour à Yoshiwara, Ochô comprend rapidement qu’une nouvelle mission l’attend. Mais celle-ci n’a rien à voir avec les précédentes. Elle va devoir infiltrer le château d’Edo, pour démasquer des groupes de chrétiens clandestins. Le manga est plaisant à découvrir, avec un retour au calme, dans un premier temps, avec les derniers affrontements entre les chasseurs et Kintsuba et Kazuma, puis, la révélation de nouvelles missions. Une mission périlleuse, avant laquelle Raizô et Ochô se disent au revoir. Les émotions sont diverses dans ce tome bien mené et captivant, qui offre son lot de surprises, de suspense et de combats. Le dessin est toujours aussi séduisant, dynamique et travaillé.

La série Butterfly Beat II se poursuit avec ce quatrième tome, paru aux éditions Mangetsu, relaissant l’intrigue. Les combats d’Ochô ne sont pas finis et ses missions prennent une nouvelle tournure, mettant en danger la belle chasseresse…

Lien Amazon