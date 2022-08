Villa Gallo-Romaine de Claracq en Béarn

Il est possible de voyager dans le temps au cœur du Béarn. A Claracq ce trouve un musée qui va vous replonger quelques centaines d’années en arrière, à l’époque gallo-romaine. Petit bijou de la reconstitution pédagogique, associé aux nouvelles technologies, ici on se retrouve au temps de la splendeur des villas gallo-romaines.

C’est par une belle et caniculaire matinée de juillet que j’arrive à Claracq pour visiter le musée gallo-romain. Mais il va être bientôt midi. Je me dis donc qu’il serait préférable d’aller pique-niquer non loin des vestiges de la villa gallo-romaine et de visiter le musée par la suite.

Les vestiges de la villa

La villa se trouve proche du musée. L’endroit est au bord de l’eau, ombragé, aménagé pour se détendre. Bref une belle halte qui mérite de s’y arrêter. Les romains ont construit leur villa dans, ce qu’aujourd’hui nous appelons, la vallée du Gabas sur la commune de Lalonquette. Connu sous le nom de “l’Arribèra deus Gleisiras“, ce nom d’origine gasconne signifie “la vallée des domaines appartenant à l’Eglise“. Aucun lien avec notre villa par conséquent.

La présence de la villa fut signalé pour la première fois dans le Mémorial des Pyrénées, le 13 septembre 1843. L’histoire de ce site et sa situation géographique en font un des acteurs de la dense implantation de grandes demeures antiques dans le Sud de l’Aquitaine.

Le vestiges sont visibles et de belle hauteur. On se promène vraiment au milieu de la villa, entre ses murs comme le faisait le propriétaire romain lors de la splendeur de sa demeure. Ici tout est expliqué pour bien comprendre l’organisation des bâtiments et leur fonction.

Le musée

Le temps passe vite Il est déjà 14 heures et Benoit, jeune archéologue travaillant sur le site, m’attends pour me faire découvrir le musée au cœur du village.

Ce magnifique musée fut inauguré en 2012 et labellisé “musée de France” en 2017. Le Musée gallo-romain Claracq-Lalalonquette reste encore aujourd’hui le seul musée de site exclusivement consacré à l’archéologie dans les Pyrénées-Atlantiques (64).

En 2020, le musée a été repensé pour permettre de mieux accueillir le public et les collections dans des espaces neufs, fonctionnels, attractifs et ludo pédagogiques.

Le musée nous dévoile l’histoire du site mettant en lumière la vie des habitants de la villa. On trouve un trésor monétaire, des bijoux, de la céramique. On apprend comment sont fait les murs et les enduits peints ainsi que tous les objets du quotidien. De même nous en apprenons beaucoup sur la vie à cette époque et de nombreux clichés tombent, comme par exemple sur les esclaves.

La collection de mosaïques restaurés, nous montre la diversité et la complexité du travail de celles-ci.

Benoit est passionnant et, aussi, passionné par son travail et il m’entraine vraiment des siècles en arrière. Je suis tel un voyageur dans le temps à la découverte d’une époque passionnante.

Un film en 3D

C’est aujourd’hui l’ultime maillon de la chaîne des découvertes archéologiques. La restitution en 3D est un exercice délicat. Grâce au travail des archéologues, des techniciens, informaticiens… Depuis le 1er juillet le musée propose une immersion qui nous mène hors du temps. Nous voici dans un palais campagnard du IVe siècle ap. J.-C. ! Ce film est une merveille.

Journées familiales

Le musée propose tout un tas d’activités, expositions temporaires, visites guidées, initiation à l’archéologie. Mais ce qui a retenu mon attention ce sont les journées familiales.

Le temps d’une journée, les guides-conférenciers vous embarquent à la découverte du patrimoine. Vous pourrez visiter l’exposition permanente, découvrir les réserves archéologiques, profiter d’un apéritif gallo-romain offert par l’équipe. Puis une petite balade vous mènera à un pique-nique partagé sur le site de la villa gallo-romaine avec une visite commentée de celle-ci.

Une plongée dans notre passé à ne manquer sous aucun prétexte.

Pour plus d’informations et réservation :

Musée de Claracq : https://www.musee-claracq.com/

Béarn Tourisme : https://bearn-pyrenees.tourisme64.com/