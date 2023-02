Promotion funeste, le tome 2 de la Scholomance de Naomi Novik

J’ai lu le tome 2 de la Scholomance, “Promotion funeste”, de Naomi Novik, et je ne le regrette pas ! Un huis-clos sombre dans une école de magie où l’espoir d’en sortir semble compromis.

Résumé

À la Scholomance, El, Orion et leurs camarades sont enfin en terminale, année sur laquelle plane le spectre de la remise des diplômes, rite de passage mortel… au sens propre. El est déterminée : ses amis et elle survivront. Pourtant, ce but paraît de plus en plus difficile à atteindre à mesure que la violence de l’école s’intensifie. Jusqu’à ce qu’El se rende compte que, parfois, pour gagner la partie, il faut changer les règles du jeu.

À propos du livre

“Promotion funeste” est le second tome de la trilogie fantasy “La Scholomance” écrite par Naomi Novik. Il est traduit en France aux éditions Pygmalion. Vous connaissez peut-être déjà l’autrice notamment pour sa série à succès “Téméraire”. Il y a aussi ses autres romans comme “Les Dragons de Sa Majesté”, “Le Trône de jade” ou “Par les chemins de la soie”.

Mon avis

La fin du premier tome de la Scholomance m’ayant tenue en haleine, j’avais hâte de découvrir la suite ! Et je peux vous dire que je n’ai pas été déçue ! Si le premier tome ne m’avait pas forcément captivé, “Promotion funeste” correspond à ce qu’on appelle communément un page turner. À peine le roman commencé, qu’il est devenu difficile pour moi de le lâcher tellement il m’a absorbée. L’histoire est pleinement intrigante, encore plus sombre que le premier, ce qui la rend tellement plus satisfaisante !

Dans “Promotion funeste“, El, qui a trouvé une alliance, aussi faible soit-elle, se retrouve être la mystérieuse cible de l’école. Tous les malés (monstres maléfiques se nourrissant principalement des jeunes sorcier.e.s) se concentrent sur elle. À tel point qu’elle n’a presque plus de temps pour assimiler de la magie afin de préparer sa remise des diplômes, qui risque d’être sanglante. Seulement, rapidement, elle se rend compte que quelque chose est en train de changer. L’école ? Elle-même ? Les autres ? Un peu de tout ça. Et El se retrouve à poursuivre un destin bien plus grand que celui de simplement survivre à cette école et sa remise de diplôme.

Les intrigues sont amenées subtilement mais les retournements de situations nous aspirent encore plus dans l’histoire. Et cette fin… Je n’ai même pas les mots tant elle m’a brisé le cœur, choquée, dévastée. Évidemment, je n’ai maintenant qu’un seul espoir : avoir le tome 3 dans les mains pour pouvoir survivre moi-même.