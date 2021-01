Que choisir pour s’en mettre plein les poches aux casinos ?

Aussi vieux que le monde, les jeux d’argent ont toujours représenté un pôle autour duquel se réunit un grand nombre de personnes. Avec l’avènement de l’informatique, cette activité s’est déployée sur la toile et a touché un nombre immense de personnes. Les casinos y figurent en bonne place et n’ont pas fait exception à ce développement. Voici ci-dessous présentés les jeux à jouer pour s’en mettre plein les poches aux casinos si cela vous tente.

Le blackjack

Le blackjack est l’un des jeux les plus prisés au casino. On peut y jouer seul ou à plusieurs, et les parties sont dirigées par un croupier qui distribue les cartes et déclare l’heureux vainqueur. Le joueur peut réclamer autant de distributions de cartes qu’il le souhaite, une distribution étant le fait que le croupier tire une carte pour les joueurs et lui-même. Le but est que la somme des chiffres des cartes du joueur dépasse celle du croupier tout en n’excédant pas 21. Dans le cas où elle est comprise entre 17 et 21, le joueur remporte la manche uniquement lorsqu’elle est supérieure aux sommes de ses adversaires.

Le poker

Après une victoire au poker, vous pouvez être sûr d’amasser une belle petite somme. Au niveau professionnel, la chance n’y a pratiquement plus sa place. Il faut allier stratégie et expérience pour se faire une place parmi les meilleurs joueurs. Le but de ce jeu peut se résumer à deviner la main des autres joueurs. Des tournois lucratifs s’organisent un peu partout en ligne ou en présentiel et sont les hôtes de démonstrations plutôt impressionnantes. Il existe plusieurs versions du « jeu du bluff » et il importe de choisir et de maitriser celle que vous apprécierez le plus.

La roulette

Si vous avez une bonne étoile, vous devriez définitivement essayer la roulette. Nul besoin de réflexion poussée, la chance y est pour beaucoup dans une victoire. Une roue coloriée et numérotée en rotation accueille le lancer d’une bille. Il vous revient de choisir parmi 36 numéros celle sur laquelle s’arrêtera la bille. Pour plus de chance de gagner, il est aussi possible de ne parier que sur la parité ou la couleur de ce chiffre. Il existe de nombreuses techniques qui augmentent les probabilités de gain, qu’il serait judicieux de consulter, histoire de se mettre à jour.

Ces jeux sont tous disponibles dans les casinos en ligne. En plus de la possibilité de jouer de chez soi, les casinos en ligne réduisent plus ou moins le comptage de cartes, tricherie majeure dans les jeux de cartes. Certains d’entre eux comme le casino extra offrent même de nombreux bonus et proposent de nombreux jeux outre ceux cités dans ce billet.