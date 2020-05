Quel VPN choisir en 2020 ? Sécurité, streaming, anonymat..

Dans ce monde hyper connecté où l’internet prend une place importante dans notre quotidien, le choix du VPN est devenu une problématique majeure pour les internautes. Il s’agit d’une solution permettant de naviguer en toute sécurité sans pour autant divulguer son anonymat. Pour cela, il faut faire preuve de vigilance et d’exigence pour le choix du VPN. Alors, voici un petit d’horizon des meilleurs VPN en 2020.

En quoi le VPN est important ?

L’internet nous facilite grandement la vie quotidienne. Que ce soit à titre de loisir ou des activités professionnelles, il nous accompagne partout. Cependant, savez-vous que les sites que vous visitez tous les jours utilisent des cookies pour tracer et enregistrer vos navigations journalières ? Pour faire simple, vos recherches n’ont plus aucun secret pour les sites que vous visitez.C’est justement là que le VPN intervient pour garder votre anonymat sans pour autant perturber vos navigations. Autrement dit, vous vous en servez pour éviter tous traçages de vos visites quotidiennes.

D’ailleurs, on compte à l’heure actuelle plusieurs géants du web qui proposent des solutions VPN adaptées aux besoins de chacun. Vous avez ainsi un embarras de choix quant à ces sites. Entre autres, il existe certains VPN qui gagnent de plus en plus de popularité auprès des internautes, probablement à cause de la meilleure protection de votre sécurité et votre anonymat lors de vos visites ou lors de vos visionnages en streaming. On peut alors citer CyberGhost, ExpressVPN, NordVPN ou encore PIA ,

Sur quels critères se baser pour le choix de son VPN ?

Vous l’aurez compris, le VPN est assez crucial pour sécuriser vos navigations quotidiennes. Alors, il est important de choisir un VPN qui correspond à votre usage d’internet, c’est-à-dire si vous vous en servez pour le surf, pour le téléchargement, pour le streaming, pour le blocage ou autres.Aussi, le tarif constitue d’un des critères importants que vous choisissez en fonction de votre budget annuel ou mensuel.Pour vous aider à vous y retrouver dans ce choix fastidieux, utilisez des sites comparatifs qui vous permettent de connaitre les caractéristiques, voir le comparatif meilleur vpn sur UnderNews. À noter que cette comparaison vous permet également de garantir la fiabilité du service.