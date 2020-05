Le meilleur antivirus 2020 ? Comparatif !

Malgré les efforts des éditeurs d’antivirus pour faire face aux malwares provenant d’internet et autres sources externes, les menaces sont toujours nombreuses et plus sophistiquées. Smartphone, tablette ou ordinateur n’échappe à pas la règle. Pour vous aider à choisir le meilleur antivirus cette année 2020 pour protéger vos données, voici un guide comparatif.

1. Antivirus Bitdefender Total Securité 2020 : le numéro 1 en matière de protection

Il faut dire que l’éditeur roumain reste indétrônable année après année sur sa place de meilleur antivirus. Et pour cause, l’antivirus Bitdefender assure une protection complète sur tous les niveaux et un service de qualité irréprochable. Pour cette année 2020, l’éditeur roumain a rajouté quelques nouveautés sur son antivirus à savoir une remédiation des ransomwares, protection adaptative du réseau et analyse du réseau via l’appli Bitdefender Central. Selon les laboratoires de tests indépendants, Bitdefender Total Securité 2020 est l’antivirus qui offre le plus de protection optimale et un excellent confort d’utilisation.

2. Antivirus Kaspersky Total Security 2020 : le plus protecteur

Malgré les soupçons politiques pesants sur les logiciels de Kaspersky, l’éditeur russe garde sa place sur le podium en améliorant d’année en année cet antivirus. Sa protection globale reste très performante avec un portail web avancé. Pour cette année 2020, avec Kaspersky Total Security 2020, l’éditeur a amélioré quelques points comme le Password Manager et Software Updater en rajoutant la fonction Kaspersky Security Cloud. Le seul regret de l’antivirus Kaspersky Total Security 2020 est sans doute sans prix un peu plus cher par à rapport à ses concurrents.

3. Antivirus F-Secure TOTAL 2020 : le plus généreux

L’éditeur finlandais a promis pour cette année 2020 avec son nouvel antivirus F-Secure TOTAL 2020 de protéger tous les supports contre tout type de malware en ligne et hors ligne. L’éditeur est connu pour la solution VPN illimitée intégrée dans sa suite antivirus. L’antivirus F-Secure TOTAL 2020 est très facile d’utilisation avec une protection de premier plan. Dans ce nouvel antivirus, l’éditeur a rajouté un VPN Freedome intégré et une gestionnaire de mots de passe KEY.

Bref, pour mieux choisir votre antivirus pour cette année, mieux consulter un comparatif meilleur antivirus 2020 pour connaitre celui qui convient à vos besoins et pour dénicher le meilleur antivirus gratuit.