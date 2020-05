Depuis les années 90, les punaises de lit connaissent une recrudescence mondiale. L’insecte est devenu un véritable fléau outre-Atlantique et sur le vieux continent. Les punaises de lits piquent les dormeurs pour se nourrir de leur sang. De plus, il se propage avec une vitesse exponentielle. Les lits dans les hôtels constituent l’une des zones à risques pour un client. Mais quels sont les effets d’une infestation de punaise de lit dans un hôtel ?

Des problèmes sanitaires pour le client de l’hôtel

Les punaises de lits peuvent provoquer des problèmes de santé pour les clients vulnérables. En fait, les effets de la piqure des punaises de lits sont différents pour chaque client. Dans la plupart des cas, les piqures peuvent passer inaperçues ou disparaissent après quelques jours sans traitement. Tandis que, certains clients seront plus sensibles aux piqures de l’insecte. Il est par exemple possible d’observer l’apparition de boursouflures rouges et irritantes sur la peau après une piqure. Le client ressentira ainsi une forte démangeaison qui pourra provoquer des lésions cutanées à force de se gratter la peau. Pour information, les punaises de lit pénètrent sous la peau pendant 3 à 15 minutes pour sucer le sang.

Des problèmes psychologiques liés aux punaises de lit

Les punaises de lits peuvent également provoquer des problèmes psychologiques pour les clients de l’hôtel. Sachant que les punaises attaquent quand les clients de l’hôtel dorment paisiblement la nuit à cause de leur mode de vie nocturne. Le sommeil du client sera ainsi interrompu à cause d’une possible piqure . Les démangeaisons sur la zone piquée provoqueront également l’angoisse, la fatigue et le stress après plusieurs jours. En effet, les punaises continueront de se proliférer dans la literie, les coutures de matelas… Même si le client décide de quitter l’hôtel, il ne pourra pas résoudre son problème puisque les punaises se cacheront dans les vêtements ou les bagages.

Les punaises de lit causent des pertes financières à l’hôtel

Les punaises de lit sont transportées dans les bagages par d’autres clients. Ainsi, l’infestation de l’insecte n’est pas toujours le résultat d’un manque d’hygiène ou de malpropreté. Pourtant, les clients ignorent ces informations. Cela peut nuire à la notoriété de l’hôtel. Pour éviter cela, vous pouvez demander l’intervention d’un professionnel sur le site détection canine. Le client peut également se plaindre directement auprès du responsable de l’hôtel et demandera le remboursement de sa réservation. Le client mécontent informera ensuite d’autres clients potentiels concernant la présence de punaises à l’hôtel. La conséquence financière sera désastreuse pour l’établissement hôtelier.

Les punaises peuvent se transmettre d’un client à l’autre

Les punaises de lit peuvent également se transmettre rapidement vers d’autres chambres. En effet, les draps ou les matelas sont des facteurs de risques à l’infestation de l’insecte. Pourtant, les linges sont lavés ensemble dans les lave-linge de l’hôtel. Certes, le lavage peut tuer l’insecte. Cependant, les insectes peuvent encore survivre sans l’utilisation de produits adéquats d’un spécialiste. Il faut ainsi prendre des précautions minutieuses pour éviter d’infecter toutes les chambres de l’hôtel.