Recruter à Hong Kong grâce à un cabinet spécialisé

Hong Kong connait une croissance économique constante depuis plusieurs années, c’est la porte d’entrée des investisseurs étrangers en Chine et dans le reste de l’Asie. L’implantation stratégique d’une société sur le territoire hongkongais offre de nombreux avantages fiscaux, juridiques et financiers. Si vous avez implanté une société à Hong Kong et que vous souhaitez recruter, l’idéal est de faire à un spécialiste pour ne pas vous tromper, ce qui pourrait vous faire perdre du temps et de l’argent. Voici quelques conseils précieux pour réussir votre recrutement à Hong Kong.

LES ÉTAPES DU RECRUTEMENT à Hong Kong

Avant de procéder au recrutement proprement dit, il est essentiel de connaitre le cadre juridique et culturel du pays, c’est-à-dire la Chine. Vous devez avoir le maximum d’informations sur le fonctionnement des sociétés chinoises et hongkongaises actuelles. Pensez également à acquérir de connaissance sur la législation du pays, le poids des différents syndicats dans le pays, ainsi que l’Administration locale. La deuxième étape consiste à analyser le marché du travail à Hong Kong, la qualification, les compétences et les diplômes. Vous devez adapter les règles et méthodes de recrutement au marché chinois en vous renseignant sur les fonctions et profils des postes, les annonces, les procédures d’entretient, ainsi que les tests et formations appliqués dans le pays. Pour être sûr de trouver les bonnes têtes lors de vos recrutements, l’idéal est de laisser la tâche à un cabinet d’aide local spécialisé dans l’implantation d’entreprise en Asie et le recrutement.

Société proposant des services de consulting pour les entreprises étrangères en Chine

Une société proposant des services de consulting pour les entreprises étrangères en Chine offre des solutions sur mesure en fonction de vos besoins réels en recrutement. Elle vous conseille sur les étapes de recrutement de A à Z et vous renseigne sur les spécificités et tendances locales du marché de l’emploi et du travail c’est-à-dire les périodes favorables au recrutement à Hong Kong, les salaires par fonction et métier, etc. La société adopte une stratégie de développement selon vos objectifs et directives pour trouver les meilleurs candidats à Hong Kong. Elle dispose de tout un réseau de professionnel en recrutement pour optimiser les recherches. Sur ce, le cabinet vous accompagne dans le processus d’entretien lors de la présentation des candidats.

La méthodologie de l’agence dans le recrutement

Le cabinet de consulting procède par deux méthodes : Soit il vous donne toute une liste de profil susceptible de vous intéresser et vous laisse libre dans le reste de l’étape de recrutement notamment les entretiens et les tests, soit il vous assiste dans toute la recherche, la négociation avec les candidats jusqu’aux formations et adaptations.

Bref, pour recruter à Hong Kong, faire appel à une société de consulting pour les entreprises étrangères est la solution la plus rentable et la plus durable pour votre entreprise implantée à Hong Kong.