Renard, le loup et Kiki – Ed. Margot

Renard, le loup et Kiki est un album jeunesse, des éditions Margot, paru en octobre 2023. Un livre de Thibault Prugne, un coup de cœur, qui présente une fable moderne, drôle et malicieuse, dans laquelle Renard est à retrouver, pour une nouvelle aventure.

Renard vivait dans une forêt. Un matin, le vent faisait danser les feuilles des noisetiers. Lorsque le vent faisait voler les feuilles des noisetiers, l’animal adorait piquer un roupillon à l’ombre de son arbre. Mais ce matin-là, la sieste devait attendre… Dans la forêt vivait aussi le loup. Le goupil n’avait pas encore fermé les yeux, que le loup surgit de nulle part. Il était bien décidé à faire du renard son petit-déjeuner ! Le goupil déguerpit aussitôt. L’animal courut tellement qu’il atteignit le village. Lorsqu’il se retourna, le loup avait disparu. Le goupil l’avait échappé belle, mais cette mésaventure lui avait ouvert l’appétit. L’animal avait très faim…

Dans ce village, Renard va faire la rencontre de Kiki, un chihuahua qui se fait manger ses croquettes par les pies. Le petit chien est heureux, car le goupil a fait fuir les voleuses. Mais ce dernier, qui a toujours faim, est attiré par une odeur alléchante, les croquettes ! De petites boules marron délicieuses, que les humains apportent aux chiens… Renard en veut ! Pour cela, Kiki et ses amis vont transformer le goupil, afin qu’un humain lui offre des croquettes. Le récit est original, surprenant et très plaisant, bien rythmé, et plein de rebondissements. Il entraîne facilement les jeunes lecteurs, dans l’aventure de Renard, qui va se rendre compte que la liberté vaut bien toutes les croquettes du monde ! Le dessin est subtil et travaillé, offrant un très bel univers graphique.

Renard, le loup et Kiki est un nouvel album pour Renard, à retrouver aux éditions Margot, distribué par les éditions L’école des loisirs. Un coup de cœur qui présente une fable drôle, sur le thème de la liberté, entre gourmandise, amitié et ruse.

