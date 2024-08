Rencontre avec la comédienne Alice Taglioni

Le Festival des Mots se poursuit dans les Alpes-Maritimes. Mardi soir, à Peille, la comédienne Alice Taglioni a lu des extraits du célèbre roman de Marcel Pagnol, Le château de ma mère. S’il y a un livre sur l’enfance qui a marqué des générations de lecteurs, c’est bien ce chef d’oeuvre de l’écrivain provençal dont on célèbre cette année le cinquantième anniversaire de la disparition. Quand on a proposé à Alice Taglioni d’en lire quelques extraits, elle a aussitôt accepté : tous les livres qui mettent en scène l’enfance la passionnent. C’est ce qu’elle nous a confié lorsque nous l’avons rencontrée en fin d’après-midi sur la terrasse de l’Hôtel Aston de Nice, une ville qu’elle connaît bien puisqu’elle y a passé deux mois l’année dernière pour le tournage de Nice girls de Noémie Saglio, bientôt disponible sur Netflix. Dans cette comédie policière, elle incarne Léo, “la meilleure flic de la Côte d’Azur” : un rôle dans lequel la comédienne va en surprendre plus d’un. Autrice, comédienne, pianiste, Alice Taglioni est une artiste talentueuse et une femme passionnée.

France Net Infos : A Peille, dans le cadre du Festival des Mots, vous allez lire des extraits du “Château de ma mère”. Qu’évoque pour vous Marcel Pagnol ?

Alice Taglioni : Récemment, j’ai entendu une interview de Marcel Pagnol. Il racontait ce que c’était de vieillir et il disait que plus il devenait âgé, plus ses souvenirs remontaient à l’enfance. Il revoyait des images de ses grands-parents quand il était enfant. Mon grand-père disait exactement la même chose. Cette interview m’a beaucoup touchée : c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu lire des extraits de textes de Marcel Pagnol.

France Net Infos : “Le château de ma mère” fait partie de ces livres qu’on lit enfant ou adolescent. L’avez-vous relu avec des yeux d’adulte ?

Alice Taglioni : Je l’ai découvert à l’école en effet. Sachant que j’allais en lire des extraits ce soir, j’ai fait exprès de ne pas le relire. J’ai envie de le redécouvrir, en me disant : et si je me laissais surprendre ? Ce n’est pas un manque de respect vis-à-vis des spectateurs. Bien au contraire ! Le public et moi, on va partager quelque chose de particulier. J’aime bien cette idée !

France Net Infos : Vous êtes une grande lectrice. Quels sont les auteurs, les livres importants à vos yeux ?

Alice Taglioni : J’ai toujours beaucoup aimé tous les ouvrages qui ont un rapport à l’enfance. Le premier qui m’a marquée, c’est “Mon bel oranger”. Ce livre m’a vraiment bouleversée. Après, il y a eu “Le monde selon Garp”, “Jonathan Livingston, le goéland”, “Rebecca”, “L’auberge de la Jamaïque” de Daphné du Maurier. Il y a aussi Maupassant, Zola. Je me souviens de “Bel ami” et “Au bonheur des dames” que j’avais lus au lycée et qui m’avaient transportée. En ce moment, je suis en train de lire “La vie devant soi” d’Emile Ajar, que je n’avais jamais lu auparavant. Je suis très touchée par les liens enfant-adulte, par cette idée de transmission. Il y a quelque chose de très pur et de très cruel dans l’amour que peut donner un enfant. Tout ce qui touche à l’enfance me donne tellement d’effroi. Je pense toujours à cette innocence qui est touchée. Mais ça fait du bien de se rappeler qu’un enfant n’est pas si naïf, ni si faible qu’on ne croit. Les enfants ont cette envie de vivre et de survivre à quelque chose qui nous dépasse. Ils sont spontanés. C’est très rassurant.

France Net Infos : Le livre que vous avez écrit, “Un papa vivant”, parle de l’enfance…

Alice Taglioni : Oui, le héros de mon livre, Elliot, est un petit garçon qui veut un papa vivant. Pour lui, c’est important que la figure masculine soit représentée. Comme son papa n’est plus là, il faut que quelqu’un puisse incarner ce qui va lui permettre de se construire. Il a envie de prononcer le mot “papa” : c’est très important pour lui, même s’il n’est pas question de remplacer son père.

France Net Infos : On va vous voir bientôt sur Netflix dans le film “Nice girls” de Noémie Saglio aux côtés de Stefi Celma et Baptiste Lecaplain. Vous l’avez tourné à Nice. Quels souvenirs en gardez-vous ?

Alice Taglioni : J’adore Nice ! Je pense que j’aimerais profondément y vivre. J’ai tourné à Nice, en septembre-octobre l’année dernière. On a fait des courses-poursuite dans le Vieux Nice, sur la Promenade des Anglais. J’ai vécu ces deux mois comme une parenthèse enchantée ! L’année dernière, j’ai aussi donné un concert à Nice avec un grand pianiste, qui était mon prof au Conservatoire quand j’avais quinze ans. C’était drôle de le retrouver trente ans après !

France Net Infos : “Nice girls” est une comédie policière, pleine d’actions. On ne vous avait pas vue dans une comédie depuis longtemps…

Alice Taglioni : Ca a été une joie immense pour moi ! Ca faisait longtemps que je voulais refaire de la comédie. Je suis très heureuse. J’ai l’impression que c’est un rôle très proche de moi alors que les gens qui me connaissent en tant qu’actrice et même le milieu du cinéma n’ont pas cette image de moi. Je suis très heureuse de pouvoir montrer ça. Depuis quelque temps, je montre des choses très personnelles et très différentes de ce qu’on imagine. Le piano et la musique font partie de moi aussi. C’est nouveau pour moi de me présenter avec un piano. Quand je ne tournais pas, j’ai eu la volonté de retravailler mon piano, jusqu’à sept heures par jour. Au Conservatoire, je n’avais pas eu une fin très heureuse et j’avais le sentiment de quelque chose d’inachevé. Je suis ensuite partie vers le métier d’actrice. Parfois, quand on laisse passer le temps, on a envie d’y revenir et on a en plus la maturité nécessaire. Quand on est un artiste, il faut faire les choses avec passion, avec sincérité.

France Net Infos : Récemment, vous étiez sur scène avec “Vel d’Hiv”, une pièce très forte mis en scène par Alex Lutz dans laquelle vous redonnez la parole à des femmes juives qui ont été déportées….

Alice Taglioni : Je voulais rendre hommage à ces femmes. C’était à la fois merveilleux et très difficile, éprouvant. J’avais le sentiment de faire quelque chose d’exceptionnel. C’est comme si on m’avait confié quelque chose. Je suis contente de passer le flambeau. C’est important. La pièce va partir en tournée mais je ne pourrai pas y participer parce que j’ai d’autres engagements (“Vel d’Hiv sera au théâtre Anthéa d’Antibes en février 2025). Il faudrait que cette pièce se joue tout le temps. C’est très important de pouvoir délivrer les paroles de ces femmes.

France Net Infos : Quels sont vos projets ?

Alice Taglioni : Je vais tourner en Espagne une sorte de western moderne. Je vais reprendre un personnage emblématique. Sinon, j’ai tourné dans “Le Routard”, qui devrait sortir en 2025. Et puis, je vais aussi donner des concerts. Le 31 août, je serai à Angoulême pour le festival. Je chanterai et je jouerai du piano. Ce sera un concert autour des musiques de films.