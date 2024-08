15 histoires pour faire dodo – Ed. Gründ      

15 histoires pour faire dodo est un recueil d’Anne Kalicky et Amélie Videlo, paru aux éditions Gründ, en juin 2024. Un beau livre, à la couverture phosphorescente, qui propose aux jeunes lecteurs de jolies histoires, pour se préparer au coucher.

En Inde, à Kasol, un petit village, Asha est rentrée de l’école. La petite fille a déjeuné et s’est amusée avec son paon domestique. Elle entend sa grand-mère, Kalinda, l’appeler pour l’heure de la sieste. La fillette refuse, elle préfèrerait se baigner dans la rivière, là où vont boire les vaches sacrées. Sur la rivière, il y a aussi les pirogues des pêcheurs à l’horizon. Il fait si chaud, qu’elle s’aspergerait vite, avant de faire un plongeon ! Sa grand-mère répète de venir, car c’est l’heure de la sieste. Mais la fillette refuse encore, et préfèrerait écouter les musiciens nomades qui jouent sur la place.

Le beau livre présente une quinzaine d’histoires adaptées à l’heure de la sieste, ou du coucher. Les textes invitent au voyage, avec des personnages très différents, touchants et au travers desquels, les jeunes lecteurs peuvent se retrouver. La famille, les relations entre les enfants, les parents, ou encore les grands-parents, sont à retrouver dans cet ouvrage touchant. L’imaginaire, le rêve ont aussi leur place, pour retrouver de belles et tendres histoires passionnantes et touchantes. Des comptines viennent rythmer la lecture, tout comme des dialogues, qui rendent plus vivantes les histoires. L’univers présenté reste plaisant et doux, accompagné des belles illustrations colorées.

15 histoires pour faire dodo est un joli recueil d’histoires pour l’heure du coucher, des éditions Gründ. Les personnages sont variés, avec des familles, des animaux, mais surtout de la tendresse et de la bienveillance, pour voyager, émerveiller et accompagner pour l’heure du coucher.