Mafalda – Esprit de famille – Ed. Glénat

Mafalda, esprit de famille est un nouveau recueil de gags, des éditions Glénat, paru en juin 2024. Un album plein d’humanité et d’humour, qui compile les meilleurs strips de Mafalda, autour du thème de la famille. Un ouvrage anniversaire, à l’occasion des 60 ans de la jeune héroïne !

Mafalda demande à son papa s’il est un bon papa. Ce dernier, assis dans son fauteuil croit que oui. La jeune fille renchérie et demande s’il est le plus bon de tous les papas du monde. Le père explique qu’il ne sait pas… Il pense qu’il y existe peut-être un meilleur père que lui. Mafalda s’en retourne, agacée, affirmant qu’elle le savait bien !

Dans la maison, la fillette crie « Maligne », espérant faire réagir sa maman. La mère tourne la tête, regarde sa fille, puis replonge le nez dans son livre. Mafalda est dépitée et pensive face à un tel manque de réaction. Elle pensait que ce mot serait un gros mot. Elle reste perplexe et désorientée…

Dans ce nouveau recueil, la jeune héroïne présente sa famille, sa relation avec ses parents, avec tendresse et humour. La bande dessinée, au format spécial, vient interroger la famille comme construction sociale, tout en questionnant sur la place de chacun. Rebelle et intelligente, tout en gardant une part de naïveté et de sincérité, la fillette cultive, à sa façon, l’esprit de famille. Les gags savoureux et travaillés s’enchaînent dans cet album plaisant à découvrir. Le personnage féminin offre un regard singulier, sur le monde, jouant avec les mots, entre vérité et contestation. Un bel ouvrage qui propose de rentrer dans l’intimité du foyer, toujours plein d’humour. Le dessin reste simple et efficace, avec des personnages expressifs.

Mafalda, esprit de famille est un beau recueil, consacré à la famille, des éditions Glénat. Un album plein d’humour et d’espièglerie qui propose de retrouver l’héroïne incontournable qui pose son regard singulier sur le monde et ici, plus précisément, sur le foyer et la place de chacun.