Retour sur le succès de la tendance du bohème

Le bohème se revendique d’être plus qu’un style. Les adeptes de cette tendance parlent d’une véritable culture. En matière de style vestimentaire, beaucoup associent le bohème à la mode hippie des années 70. Alors, que faut-il réellement penser de la tendance bohème ?

Un style qui a de l’histoire

Le style bohème a été popularisé dès le 18e siècle. À l’époque, les artistes ont adopté la façon de s’habiller des gitans et des nomades. Ces derniers étaient originaires de la région de Bohemia, dans l’Europe de l’Est. Ils étaient connus pour leur mode de vie simple et facile. Lorsque le terme bohème a été repris par les artistes, ceux-ci en ont fait une culture à part entière. On parle même d’une contre-culture à l’encontre de l’esthétique traditionnelle et des constructions sociales et le style vestimentaire avec le « bohème ».

Les caractéristiques du style bohème

La tendance bohème a puisé sa source dans le courant hippie des années 60 et 70. Puis, elle doit son émancipation à son principe qui prône l’anticonformisme et la liberté. Cette tendance fait honneur aux couleurs sobres et aux matières naturelles. Décontracté à souhait, féminin et romantique, le bohème donne le ton aux blouses vaporeuses et robes longues. Il ne faut pas oublier le gros chapeau et les chaussures ornés de franges. Même les vestes et le sac se parent des franges pour s’accommoder à cette tendance. Évidemment, il faut bien doser l’ensemble pour éviter d’apparaître comme un clown.

Le bohème s’invite dans le mariage

Aujourd’hui, le bohème est un thème en vogue dans les mariages. Être invité dans un mariage de ce type implique donc de s’habiller en conséquence. Pour celle qui souhaite concilier sobriété et élégance, il suffit d’adopter le style bohème chic. Si vous souhaitez faire dans le total look bohème, la tenue à privilégier sera une robe longue. Celle-ci serait mieux dans une teinte plus douce, voire nude. Bien sûr, on évite la couleur blanche, car celle-ci est réservée à la mariée. Au niveau des accessoires, on n’oublie pas les bijoux et la pochette ethnique. Attention, faites dans la discrétion si vous voulez porter du head band.