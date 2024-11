Réveillez le petit chef qui sommeille en lui avec « Trop facile la pâtisserie » !

Envie de cuisiner avec votre enfant facilement ? Le coffret « Trop facile la pâtisserie ! » des éditions Larousse Jeunesse est exactement ce qu’il vous faut pour rendre la pâtisserie amusante et accessible. Ce coffret contient 11 recettes simples et délicieuses, spécialement conçues pour être réalisées par les enfants, avec l’aide d’un adulte bien sûr ! Chaque recette est un véritable jeu d’enfant, grâce à des étapes claires, illustrées et faciles à suivre et surtout ces 3 pots doseurs intégrés dans le coffret. Je vous en dit plus.

Ce qui rend ce coffret unique, c’est son approche ultra-pratique. Les enfants n’ont pas à se soucier de la pesée des ingrédients : le coffret comprend trois pots doseurs de différentes tailles, basés sur le principe du « pot de yaourt ». Cela signifie qu’il suffit de remplir les pots avec les ingrédients, sans se prendre la tête avec une balance. Un vrai gain de temps et de simplicité pour les parents ! Et pour rendre la préparation encore plus facile, chaque recette est accompagnée de photos illustrées détaillées qui montrent clairement chaque étape, des gestes à réaliser jusqu’au résultat final.

Chaque dessert est expliqué de manière ludique et colorée, avec des illustrations qui accompagnent chaque étape. Votre enfant peut ainsi visualiser immédiatement ce qu’il doit faire, que ce soit pour mélanger, verser ou garnir. De plus, les recettes sont courtes, simples et directes, parfaites pour capter l’attention des plus jeunes. Les enfants adorent avoir un visuel pour chaque étape, et ici, chaque geste est bien illustré pour qu’ils ne se sentent jamais perdus en chemin.

C’est décidément trop facile la pâtisserie avec ce coffret !

Parmi les recettes, vous trouverez des classiques comme le tiramisu aux fraises et spéculos, une tarte amandine aux poires, un clafoutis aux mirabelles, un quart quart abricoté, ou encore une mousse à la vanille onctueuse. Ces desserts sont non seulement faciles à réaliser, mais aussi délicieux à savourer ! Chaque recette est présentée avec une belle photo du dessert fini, ce qui motive encore plus les enfants à s’y mettre et à déguster leurs créations. Le coffret permet ainsi de passer des moments créatifs en cuisine tout en régalant toute la famille. Miam !

Ainsi, « Trop facile la pâtisserie ! » est une expérience culinaire ludique et éducative. Il permet aux enfants d’apprendre à cuisiner tout en s’amusant et en développant leur créativité. En plus, les ingrédients sont simples et accessibles, ce qui permet de réaliser ces desserts à tout moment.

Alors, prêts à régaler petits et grands avec des créations sucrées et originales ? Ce coffret est un must-have pour des moments gourmands et inoubliables en famille !

