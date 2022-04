Rick and Morty, le douzième tome

Rick and Morty sont de retour, dans un douzième tome, paru aux éditions Hi Comics, en février 2022. Un album de Kyle Starks, Marc Ellerby, Terry Blas et Benjamin Dewey, où l’on retrouve les deux héros, ou plutôt les deux personnages déjantés, pour une nouvelle aventure.

Dans un bar intergalactique, Peacock Jones prend un verre tranquillement. Le barman est surpris de la voir ainsi, seul, sans dames à ses côtés. Il le questionne. Peacock Jones répond qu’il a passé du temps en prison, perdu le seul ami qu’il avait et il essaie d’échapper à l’empire de Teufeur Clebs. En effet, ils croient qu’il les a trahis, après que ce type ait tué T.C. et toute son équipe. Du coup, à cause d’un seul salopard, sa réputation et sa vie sont foutues ! Le barman reste curieux et demande qui a bien pu foutre en l’air sa vie. Depuis un appareil, Peacock Jones fait voir l’hologramme de Rick. Derrière lui, des clients reconnaissent Sanchez… L’un d’eux rajoute que toutes les espèces intelligentes du cosmos ont une histoire avec lui et rêvent de lui casser la gueule ! L’énergumène a fait s’effondrer la fédération, détruit une armada, vider un bar…

L’album présente une histoire complète découpée en plusieurs chapitres. En effet, le livre présente une aventure entière, à suivre dans cinq chapitres, avant de découvrir un chapitre bonus présentant plusieurs petites histoires courtes. Le récit est plaisant à découvrir, avec le fameux Peacock Jones qui veut tenir sa vengeance et s’en prendre à Rick, à travers le kidnapping de Morty. Alors que son petit-fils a disparu, le grand-père va quand même s’inquiéter et emmener avec lui Jerry, pour tenter de retrouver le garçon à travers le multivers. Une épopée incroyable et absurde aussi est à retrouver dans cette bande dessinée qui allie toujours aussi bien le rythme, l’action, les coups bas, la stupidité, la méchanceté et la connerie. Les rebondissements et les blagues douteuses s’enchainent, dans ce nouvel album qui présente une belle aventure complète. Le dessin reste le même, rond, fluide, simple et efficace, avec des personnages expressifs et un univers coloré.

Rick and Morty est une série phare, qui se poursuit avec ce douzième tome, des éditions Hi Comics. Un album qui présente une histoire complète, une aventure bien menée, entre danger, blagues douteuses, coups bas, combats, vengeance, kidnapping…

