Rick and Morty, le neuvième tome

Voici déjà le neuvième tome de la série déjantée et pleine d’humour Rick and Morty, un nouvel album paru fin novembre, aux éditions Hi Comics. Quatre histoires, cinq chapitres et un joli bonus sont à retrouver dans ce nouvel ouvrage décapant, à la folle ambiance.

Sur la planète de la teuf, au club Teufeur Clebs, un personnage annonce à son patron qu’il a la joie de lui annoncer que son empire criminel continue de s’étendre, que le chiffre d’affaires de fou a triplé et que les tendances, mastocs sont toujours en hausse. Mais le patron, un clebs, n’en a rien à faire, il préfère avoir des nouvelles d’un certain enfoiré de terrien. On lui rappelle donc que tous les hommes qui ont été envoyés pour venger la mort de leurs meilleurs lieutenants, par ce Rick Sanchez, n’ont pas fait un pli. Un plan a donc été mis à exécution, ils ont parcouru tout l’univers pour recruter des individus aussi dangereux que puissants, qui ne reculeront devant rien pour tuer ce Rick Sanchez. Les deux personnages s’étonnent qu’il y en ait un paquet ! Ainsi, une fine équipe s’est rassemblée, fignolant les préparatifs, avant d’aller chercher la tête de Sanchez…

La première histoire présente les méchants, les ennemis de Rick, qui se regroupent pour lui faire la peau. Ainsi, Jerry va prendre les devants, affirmant que sa vie était mieux avant l’arrivée de son beau-père, pour présenter l’escadron Anti-Rick ! De nouveaux combats, de nouvelles embrouilles, et une aventure toujours plus drôle, pour cette famille et surtout les deux héros, qui vont tout tenter pour sauver leur peau. Les autres histoires sont toutes aussi amusantes et décalées, improbables et pourtant plaisantes. La bande dessinée offre de belles aventures à suivre, des gags, des combats, de la moquerie, des vannes, de la vengeance, des coups fourrés… Un bonus présente quelques petites histoires, surprenantes et au graphisme changeant. Le dessin, sinon, reste le même, rond, expressif, coloré et dynamique, pour un univers également fou visuellement.

Rick and Morty est une série qui se poursuit, avec ce neuvième tome, paru aux éditions Hi Comics, présentant de nouvelles histoires improbables à découvrir, des aventures incroyables, toujours faites de gags, de combats, de vannes, de personnages délirants…