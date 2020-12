Prescription Lab Décembre 2020 : La tête dans les étoiles !

Mon très attendu rendez-vous mensuel vient d’arriver, à savoir la Prescription Lab Décembre 2020. Et pour cette fin d’année, j’avais envie d’une box qui m’apporte un peu de baume au cœur. J’étais d’autant plus ravie quand j’ai vu que l’équipe nous avait concocté une box festive sur le thème d’un Noël Céleste.



J’ai vraiment eu l’impression de recevoir un cadeau à l’avance avec cette nouvelle édition. La Prescription Lab de décembre 2020 est magnifique. L’esthétique de la boîte est incroyable avec ces constellations qui habillent élégamment le décor. Et pour cette box de fin d’année, l’équipe s’est entourée de Waekura, cette jolie marque de bijoux féminins.

2020 : une année gravée dans nos mémoires

Prescription Lab avait donc envie de nous mettre des étoiles dans les yeux avec une sélection de produits de beauté assez festive. À commencer donc par le bijou glissé dans chaque box : le médaillon céleste de Waekura, une jeune marque de bijoux plaqués or. Je dois dire qu’il est très joli, fin et discret, j’aime beaucoup. L’idée d’une lune entrelacée au soleil m’emballe complètement. Il se mariera à merveille avec nos tenues de fêtes, j’en suis sûre.

Côté produits de beauté, nous retrouvons Garancia et son fameux « Pschitt magique corps ». Je ne suis pas surprise de voir la marque dans cette box de fin d’année. Elle fait partie de la routine soins de beaucoup d’entre nous. D’ailleurs, je connais très bien celui-ci. Ce n’est pas mon produit préféré chez Garancia, mais j’avoue qu’il est assez original, puisqu’il s’agit d’un peeling pour le corps sans grains. Il fonctionne très bien, voire trop bien. Du coup, je conseille vivement de mettre une crème hydratante après chaque utilisation.

La crème du Jardin Marin rejoint la sélection et pour le coup, c’est une découverte totale pour moi. Il s’agit d’une crème pour le visage rééquilibrante. Je ne l’ai pas encore essayé, mais elle m’intrigue beaucoup. Je vous dirai ce que j’en ai pensé dans un prochain article.

La crème des ongles Novophane du laboratoire ACM fait partie des produits que je suis ravie de retrouver dans une box. Pour la bonne et simple raison que je n’aurais pas pensé à m’en acheter une. Restez connectés, je prévois de vous présenter la marque bien plus longuement lors d’un article dédié.

La crème de beauté réparatrice pour cheveux de la marque FURTERER est à découvrir également. Je la connais bien, elle est parfaite pour hydrater les pointes juste avant de se sécher les cheveux.

Et selon votre profil, vous pourrez recevoir un produit supplémentaire. Me concernant, cela a été un réel plaisir de retrouver la marque One The Wild Side dont je vous ai parlé longuement dans un article (voir ici). Grâce à Prescription Lab, j’ai pu tester le masque exfoliant aux plantes sauvages. Et l’odeur est dingue ! J’en suis tombée amoureuse, je le conseille vivement.

Pas de fête sans maquillage ! Prescription Lab a glissé Mon stylo à lèvres Nuit & Jour P.Lab Beauty. Un semi-mat que j’ai reçu dans la couleur Rosewood. Il est magnifique et tient bien durant plusieurs heures.

Rokhaya Diallo à la une du Prescripeur

Quel plaisir de découvrir l’interview de cette superbe femme, Rokhaya Diallo, militante et féministe antiraciste. Elle est fraîche, inspirante également. Je vous conseille de la lire, c’est un régal. Nous retrouvons également une wish-list inspirante qui va donner des idées de cadeaux aux retardataires. Une présentation de chaque produit joliment illustré. Et bien sûr, la rencontre avec Mélissa, fondatrice de la marque Waekura. D’ailleurs, nous vous conseillons de vous rendre sur la boutique en ligne. D’autres modèles, tout aussi élégants, sont proposés. Une belle idée de cadeau pour Noël par exemple. Et bien d’autres sujets hypers sympas à découvrir dans Le Prescripteur.

Si vous avez envie de vous l’offrir ou de la glisser sous le sapin pour la personne de votre choix, dépêchez-vous de vous rendre sur Prescription Lab. Je crains que la box soit rapidement épuisée. Voici un code qui vous permettra d’avoir une réduction de 3 € : FRANCENET12 (valable du 1er au 25 décembre).