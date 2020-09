On The Wild Side : L’huile de soin bio & naturelle aux plantes sauvages

Petite nouveauté depuis un bon mois, l’intégration d’une huile de soin à ma routine skincare du soir. Je n’avais aucune idée de quand et comment utiliser ce genre de texture sur mon visage, car je n’en ressentais pas le besoin. Une blogueuse m’a convaincu de m’y mettre, alors je me suis lancée avec la marque On The Wild Side et son huile de soin visant à renforcer l’épiderme. Je l’ai choisi pour son éthique, son engagement envers la nature, et sa volonté de proposer des soins dont la composition est clairement énoncée sur les produits.

On The Wild Side m’a d’abord tapé dans l’œil, car j’ai été charmé par l’univers de la marque. Des packagings doux, épurés et romantiques. Des cosmétiques 100 % bio, aux ingrédients naturels issus de cueillettes sauvages. La marque est engagée au plus près de la nature, transparente avec ses utilisateurs. Il plane tout un univers d’authenticité autour de l’enseigne que j’apprécie énormément. Quant à la boutique en ligne : un véritable havre de paix.

On The Wild Side : L’huile de soin bio & naturelle aux plantes sauvages

L’huile de soin est d’une douceur incroyable lorsqu’on la dépose sur la peau. Elle pénètre plus rapidement que je n’aurais pensé au départ. C’est un geste qui s’apprend. Attention donc de ne pas sur-doser ou à l’inverse d’en mettre suffisamment. Depuis que je l’utilise, je trouve que mon teint est unifié. Mes rougeurs se sont estompées alors qu’elles étaient persistantes depuis ma grossesse. L’odeur est agréable, tout en délicatesse. Et surtout, elle est sans huiles essentielles, condition indispensable pour moi qui suis intolérante.

Ici, il est question d’un mélange d’huiles complémentaires : huile de prune, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, huile d’olive, huile d’amande douce, huile de graine de lin, huile de noisette, huile de bourrache, huile d’abricot, vitamine E. Avant de la déposer sur mon visage, j’aime la chauffer quelques secondes entre mes mains. Je n’hésite pas à exercer quelques pressions réconfortantes également : tempes, zone T. De cette façon, je profite encore plus des bienfaits revitalisant des bourgeons de hêtres et de la sève de bouleau.

Contrairement à d’autres huiles de soin, son prix est attractif : 39 € (ou 33,15 € chez Birchbox – Prix abonnés)

La marque propose d’autres produits que je vous encourage à découvrir. J’ai d’ores et déjà fait quelques repérages : l’huile démaquillante & la crème pour les mains qui vient de sortir récemment. Pour ceux qui sont tentés de tester la marque, sachez qu’elle propose « Notre Rituel Beauté » composé de l’huile démaquillante, de l’huile de soin, ainsi que la crème pour le visage.

Connaissez-vous cette jolie marque ? Quels sont les produits que vous aimeriez tester ?

Belle rentrée à tous avec On The Wild Side !



En ce moment, profitez de – 20% dès 49€ d’achats chez Birchbox avec le code LUCKYMOOD