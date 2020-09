Les Chroniques d’Azfaréo : Un peu de fantasy dans ce monde de brutes !!

Partagez





A partir de demain, le 10 septembre, vous pourrez vous ruer sur les deux premiers tomes de ce nouveau shojo chez Akata !! Les chroniques d’Azfaréo nous transportent dans un monde, où la jeune prêtresse Rukul doit servir le protecteur du royaume : un immense dragon bleu ! Une tâche difficile qui lui permettra de découvrir un terrible secret … Une série de Shiki Chitose à paraître en 9 tomes !!

Le décor :

Ce matin, Rukul, une jeune prêtresse du village voisin, fait son entrée au Palais. Grâce au nouveau travail qu’elle vient de décrocher, elle espère trouver enfin la « place », qu’elle n’a pas su obtenir dans sa famille. Se rendre utile pour s’occuper de Julius, un dragon Bleu qui permet au Royaume d’acquérir abondance et équilibre, est grassement payé par le Roi. Et lui permettra de reprendre confiance en elle.

Après quelques recommandations et consignes, la voilà dans la « chambre » où Julius se dresse, majestueusement devant elle. Impressionnée, elle parvient tout de même à se présenter à la créature légendaire, qui l’accueille avec une attitude légèrement cynique ! Elle sait que la tâche va s’avérer difficile, car le caractère de son « malade » est particulièrement infect !

Les soins commencent. Mais Rukul, juste novice, fait un mauvais pas qui met Julius dans une colère incroyable.

Déçue, et en manque de confiance en elle, il lui faudra beaucoup de courage pour devenir une soigneuse hors pair. Mais aussi pour faire face à une réalité gardée secrète par le Roi ….

Le point sur le manga :

Un nouveau shojo aux Éditions Akata, qui se dévore à pleines mirettes !! Le scénario de Shiki Chitose emmène une ambiance mystérieuse et plonge le lecteur dans l’expectative. Un Dragon dont on ne connait pas les origines, un Roi fou, un royaume en perdition alors qu’il est censé être protégé par cette créature mythique … Les questions fusent dans nos têtes !! Les graphismes sont soignés et délicat, mais restent dans la plus pure tradition manga ! On s’attache facilement à la protagoniste principale, grâce au parcours initiatique qu’elle subit en entrant sous les ordres du Roi, et en se découvrant une réelle utilité dans ce monde. Les Chroniques d’Asfaréo présentent dans le premier tome les bases de l’histoire et dévoilent quelques secrets. Dans le tome 2, commencent les choses sérieuses !!

La conclusion :

Les Chroniques d’Asfaréo, aux Éditions Akata, commencent comme un véritable conte, qui charme inéluctablement. Le côté fantasy, ainsi que le côté énigmatique sont au rendez vous, laissant également la place à un peu de romantisme, ce qui en fait une jolie réussite. Et, on imagine qu’une suite un peu plus complexe est à prévoir grâce au développement personnel de son héroïne ! Les Éditions Akata vous permettent d’avoir un avant goût du manga en lisant une partie du premier tome >> suivez ce lien << !