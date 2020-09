Jun – Le témoignage touchant d’une sœur dont le frère est autiste

Jun est un bel ouvrage, de Keum Suk Gendry-Kim, à paraître ce jour, aux éditions Delcourt. Une bande dessinée de près de 250 pages, qui présente le témoignage touchante, chargé d’empathie, d’une sœur qui vit au côté de son frère autiste…

Yunsun prépare les accessoires pour s’occuper de son grand-frère. Elle le rassure, tandis qu’il chante. Elle l’installe tranquillement, pour lui couper les cheveux blancs. Avec l’aide d’une pince, elle maintient une mèche de côté, et avec une paire de ciseaux, elle coupe les petits cheveux blancs. Mais le travail s’avère long et Jun commence à s’assoupir. Le grand-frère rote et commence à avoir des fourmis dans les pieds. Il change de position avant de continuer… Après avoir compté les cheveux coupés, le frère et la sœur s’apprêtent à aller manger, mais Yunsun va d’abord laver les cheveux de Jun. La tête pleine de mousse, Jun est pris en photo par sa sœur, qui accroche l’image parmi d’autres, avant de sortir manger une pizza. Jun a trois ans de plus que Yunsun, qui s’occupe de lui, car il est autiste et n’arrive pas à faire certaines choses tout seul…

Le témoignage est réellement touchant, avec cette petite sœur qui explique sa vie et celle de son frère, de leur enfance jusqu’à nos jours. Une histoire poignante, entre l’incompréhension d’une petite fille, le regard des autres, la discrimination, la jalousie, l’amour, le combat, l’écoute… La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, représentant différentes étapes de leur vie, en commençant par l’enfance, le fait de découvrir le handicap et l’acceptation. Le jeune autiste, avec l’amour de sa famille, leur combat et leur persévérance, vont réussir à surmonter les difficultés, et trouver la voie du jeune garçon, musicien de génie. La lecture est douce, empathique et immersive, entrainant ainsi les lecteurs au sein de cette famille à l’amour inconditionnel. Le dessin, en noir et blanc, est rond, plutôt simple, avec quelques surprenantes belles cases.

Jun est une bande dessinée touchante, parue aux éditions Delcourt. Le témoignage touchant d’une jeune femme qui porte son regard de petite sœur sur son frère autiste et le combat de sa famille à l’amour inconditionnel, pour tenter de l’aider à grandir et s’épanouir.